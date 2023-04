Counter-Strike gerou 100 milhões de dólares em microtransações em março

Counter-Strike é um dos jogos mais populares da Valve e, mesmo depois de tantos anos desde que foi lançado, o título consegue ainda conquistar milhões de jogadores em todo o mundo, desde os mais crescidos até aos mais novos. E parece que o anúncio da segunda versão veio dar mais um impulso, pois as últimas informações mostram que o jogo conseguiu gerar 100 milhões de dólares em microtransações só no passado mês de março.

CS: 100 milhões de dólares em microtransações gerados em março

Recentemente noticiámos que o jogo Counter-Strike: Global Offensive tinha conseguido alcançar mais de 1,5 milhões de jogadores online ao mesmo tempo pela primeira vez na sua história. E, no mesmo período, a criadora Valve anunciou oficialmente a segunda versão, ou seja, o Counter-Strike 2. Estes e outros fatores acabam por contribuir para o incremento da popularidade do título da dona da Steam e as últimas informações reforçam isso mesmo.

Segundo o site CS:GO Case Tracker, apenas durante o passado mês de março, a empresa de jogos terá recebido mais de 100 milhões de dólares através da venda de microtransações para o jogo Counter-Strike. Os detalhes revelam que este montante foi conseguido pela venda de caixas de itens, as quais custam entre 1 a 60 dólares, que só podem ser abertas com chaves que custam 2,50 dólares.

O site adianta que mais de 39,5 milhões de caixas foram abertas no mês de março, o que representa assim um aumento de 42,5% em comparação com os números que foram registados no mês anterior, ou seja, em fevereiro de 2023 foram abertas 27,7 milhões de caixas. E é o valor mais alto desde janeiro de 2022.

Estes e outros números e conquistas alcançados pelo jogo são então uma boa alavanca para que Counter-Strike 2 seja recebido com as expetativas altas. Para já, a segunda versão de CS encontra-se a ser testada por um número limitado de utilizadores e espera-se que chegue ao mercado durante o verão deste ano.