Aplicação Meteorologia da Apple está com problemas

Provavelmente tentou saber se o dia continuaria primaveril e a semana com boas temperaturas, mas a app Meteorologia do seu iPhone ou iPad não lhe mostrou nada. O problema não é seu, é mesmo da app.

Apple não mostra a Meteorologia na sua app dedicada

A aplicação Meteorologia do iOS está com problemas, não mostrando aos utilizadores as informações do tempo. O problema parece ser intermitente, mas está a afetar milhões de utilizadores. Algumas experiências referem que por vezes demora a dar a informação, outros utilizadores simplesmente ficam com as localidades sem quaisquer dados, tal como mostra a imagem.

No Apple Watch a situação é idêntica. Há locais com dados, mas noutros disponíveis na lista de preferência, a informação do tempo não está disponível.

A "avaria" existe já há várias horas e a Apple ainda não partilhou qualquer informação. Aliás, o painel de status das plataformas da Apple mostra um aviso que de facto há um problema nessa plataforma de meteorologia.

Metereologia - Problema Hoje, 4:00 da manhã - em curso Alguns utilizadores são afectados A próxima hora de precipitação pode não estar disponível para o Alasca devido a uma interrupção do fornecimento de dados.

Não será só no Alasca que o problema estará a fazer-se notar.