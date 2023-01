Consola portátil Razer Edge com 5G chega a 26 de janeiro por 399 dólares

Cada vez mais os utilizadores valorizam equipamentos de mobilidade de forma a poderem levá-los para todo o lado sem estarem limitados a um local fixo. Neste sentido, no segmento dos jogos têm surgido cada vez mais opções tendo em conta essa característica.

Assim, a nova consola portátil Razer Edge vai chegar já no próximo dia 26 de janeiro, pelo menos ao mercado norte-americano. Este equipamento vem equipado com várias especificações interessantes, nomeadamente uma variante com conetividade 5G. Segundo as informações, o preço de lançamento do modelo mais básico será de 399 dólares.

Razer Edge: a nova consola portátil chega já este mês

Já em outubro, a marca Razer havia anunciado oficialmente a sua nova consola de videojogos durante o evento RazerCon 2022. Trata-se da Razer Edge 5G e é uma consola portátil com sistema operativo Android que oferece aos jogadores uma grande variedade de jogos AAA e que conta com a tecnologia 5G.

Agora já são conhecidas mais informações sobre este equipamento e sabe-se que a consola vai chegar ao mercado no dia 26 de janeiro de 2023. Foi a própria marca norte-americana que anunciou a data através de uma exposição da consola. Os detalhes revelam que a Razer Edge virá nas versões Wi-Fi e 5G e o modelo mais básico custará 399 dólares.

A consola trará o SoC Snapdragon G3x Gen 1, ecrã AMOLED de 6,8 polegadas com resolução FHD+ com uma taxa de atualização de 144 Hz. Conta com uma capacidade de 8 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno, havendo a possibilidade de expansão até 2 TB com cartão microSD.

A Razer Edge tem foco nos jogos mobile e serviços de streaming como o Xbox Cloud Gaming da Microsoft e o GeForce Now da Nvidia.

A câmara frontal tem uma capacidade de 5 MP, sendo possível a gravação de vídeos numa resolução 1080p a 50 FPS. Quanto à bateria, esta tem 5.000 mAh e é carregada por cabo USB-C.

O Razer Edge será lançado em três variantes diferentes, cada uma com um valor específico de lançamento:

Razer Edge Wi-Fi com comando Razer Kishi V2 Pro por 399,99 dólares

Razer Edge Founders Edition com comando Razer Kishi V2 Pro e auriculares wireless Razer Hammerhead True Wireless por 499,99 dólares

Razer Edge 5G com comando Razer Kishi V2 Pro por 599,99 dólares

A data de 26 de janeiro assinala o lançamento no mercado norte-americano, sendo que a venda será, para já, exclusiva das lojas Razer e Verizon.