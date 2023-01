Sul-coreana SK On quer criar uma bateria de elétricos mais barata até 2025

Tal como temos referido aqui por diversas vezes, o mercado dos carros elétricos é cada vez mais aliciante para as fabricantes do setor automóvel e não só. E um dos focos das empresas é oferecer ao consumidor um bom equipamento com uma autonomia a condizer.

Nesse sentido, as últimas notícias indicam que a empresa sul-coreana SK On tem planos para o desenvolvimento e produção de uma nova bateria para carros elétricos com um custo mais baixo até ao ano de 2025.

Coreia do Sul quer criar novas baterias de EVs de baixo custo até 2025

De acordo com as informações avançadas pela Reuters, a empresa sul-coreana SK On, subsidiária do grupo energético SK Innovation, tem planos para produzir uma nova bateria de lítio-ferro (LFP) dedicada aos veículos elétricos até 2025. Uma das principais características dessa nova bateria será o foco num custo mais baixo, como forma de fazer frente às despesas no setor dos elétricos, tal como referiu Jason Lee, vice-presidente executivo e diretor da divisão de marketing da empresa, nesta quinta-feira (5).

De acordo com as declarações de Jason Lee, a SK On pretende "produzir um produto LFP até 2025". Relembramos que no ano passado, a Ford, que é cliente da SK On, referiu que ia comprar baterias LFP mais baratas fabricadas pela chinesa CATL para competir com a Tesla.

Lee adianta que a vantagem do custo da química de lítio-ferro depende de onde as baterias são feitas. Por exemplo, as baterias LFP fabricadas na China podem ter uma vantagem de custo de 20% comparativamente às de níquel-cobalto. Já na Europa, o executivo diz que essa vantagem pode ser de 15%. Como tal, a empresa sul-coreana tem planos para adquirir essas baterias LFP na China pois, segundo Jason Lee "se as produzir nos Estados Unidos não haverá benefícios".

A SK On está também a investir na construção de novas fábricas de baterias nos EUA e espera ter, até ao ano de 2026, 150 gigawatts/hora de capacidade.

