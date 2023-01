Tesla é gozada por publicitar que a Cibertruck pode puxar “massa quase infinita”

O barulho em volta dos produtos Tesla são um ótimo mecanismo para nunca deixar arrefecer o hype da marca. Agora o assunto do momento está no valor anunciado de "massa quase infinita" que a pick-up Cybertruck poderá rebocar.

Esta informação partilhada na página do veículo está a gerar uma onda de humor e gozo em volta deste carro de Elon Musk.

Sabe qual o peso que a pick-up Cybertruck pode rebocar? De acordo com a página oficial do veículo Tesla, a resposta é "quase infinito".

With the ability to pull near infinite mass and a towing capability of over 14,000 pounds. Cybertruck can perform in almost any extreme situation with ease.