China proíbe streaming de videojogos que não sejam aprovados pelo governo

A China é uma verdadeira potência em vários níveis, e não é novidade nenhuma para ninguém que tem uma fundamental importância no segmento tecnológico. Mas sabemos também que o país asiático tem algumas regras mais apertadas sob as quais orienta a sua conduta em diversas situações.

Desta forma, de acordo com as mais recentes informações, a China proibiu agora a transmissão via streaming de videojogos que não tenham sido aprovados pelo governo do país.

Streaming de jogos não aprovados pela China são proibidos

Segundo as informações reveladas por Daniel Ahmad, analista da indústria dos videojogos, a China sempre adotou uma postura em que exigia que os títulos fossem licenciados através das entidades reguladoras oficiais do país antes de serem distribuídos ou transmitidos no país asiático.

No entanto nem sempre o país aplicava esta mesma exigência, deixando passar entre os dedos a publicação de alguns jogos, como por exemplo o Elder Ring, da criadora FromSoftware. Este jogo não está oficialmente aprovado para venda na China, mas conseguiu marcar presença nalgumas plataformas, como Huya, equiparada ao Twitch.

Mas a China está agora a encarar este assunto de uma forma mais assertiva e pretende assim proibir e impedir o streaming de qualquer jogo que não tenha sido expressamente aprovado pelas autoridades do país.

Segundo Ahmad, tal significa que "a menos que o seu jogo seja aprovado pela Administração Nacional de Rádio e Televisão, será muito difícil obter visibilidade através da transmissão ao vivo, vídeos curtos, anúncios ou outras plataformas e canais".

Assim, é esperado que alguns títulos possam sofrer as consequências deste cerco mais apertado, a não ser que regularizem a sua situação de acordo com as exigências do governo chinês.