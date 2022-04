A Apple sempre fez questão de ressalvar a qualidade das apps que estão na App Store, a sua loja de apps. Estas passam por um processo de validação muito detalhado, o que elimina de imediato todas as propostas com problemas ou que se querem aproveitar dos utilizadores.

O que temos visto, com várias situações, é o oposto. Muitas apps surgem e estão a explorar falhas na App Store, levando os utilizadores a serem enganados. Um novo esquema foi agora descoberto e as apps estão a bloquear o macOS até que sejam feitas compras.

Esta é uma situação nova, mas que aparentemente é aproveitada há algum tempo por alguns programadores. Tal como em situações anteriores, foi o conhecido Kosta Eleftheriou que detetou e reportou esta situação anormal, agora na App Store dedicada ao macOS.

O que foi avaliado, e mais tarde confirmado por outros programadores, é um novo esquema que tenta enganar os utilizadores do sistema da Apple. Escondido em apps que aparentemente são normais, está uma forma de tentar levar os utilizadores a comprarem funções premium nas apps.

I didn’t think this was possible:



This App Store app immediately asks you for money and then *disables* the “Quit” option so that you can never close it!



And it’s been like that on the App Store for years!https://t.co/DpOLtz9PCd pic.twitter.com/UCnRq2WvnF