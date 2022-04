A Microsoft tem apostado no Windows 11 como o seu sistema para o futuro. A gigante do software quer tornar esta sua proposta como uma montra do que consegue fazer e tem renovado muitas das suas apps e funcionalidades.

Uma das que mais tem sido renovada é o Gestor de Tarefas, que há muitos anos estava parado. Este recebeu uma nova cara e agora, com uma simples atualização, tornou-se ainda mais simples de usar por todos os utilizadores.

Sendo uma ferramenta essencial do Windows, há muitos anos que era pedida uma renovação ao Gestor de Tarefas. Este tem informação extremamente útil e permite que seja feita uma gestão muito importante no sistema da Microsoft.

A Microsoft começou esse processo no Windows 11 há alguns meses, mas ainda sem lhe trazer novidades nas suas funções. Recebeu um tratamento na sua imagem e aproximou a sua interface ao que é agora padrão no novo sistema da Microsoft, algo já presente no Notepad e outras apps.

Mas como a Microsoft quer ainda mais do Gestor de Tarefas, continuou os desenvolvimentos e agora tem uma novidade para esta ferramenta. Criou um conjunto de atalhos para ser ainda mais simples de usar, a qualquer momento.

Alt + N - executa nova tarefa

Alt + E - finaliza a tarefa selecionada no momento

Alt + V - ativa e desativa o modo de eficiência

Ctrl + Tab - avança pelas abas abertas

Ctrl + Shift + Tab - retrocede pelas abas abertas

Estes atalhos conseguem tornar o Gestor de Tarefas mais simples, libertando o utilizador para se focar nas tarefas que tem em mãos. Ainda estão numa fase inicial e certamente que a Microsoft irá criar ainda mais, para melhorar a utilização.

Estes novos atalhos nesta ferramenta única surgiram na última build Insider do Windows 11. Irá ser testada por todos os que aderiram a este programa e avaliados eventuais problemas que venham a surgir com esta melhoria.

Mais uma vez a Microsoft mostra como consegue reinventar as suas apps e as seus funcionalidades. O Gestor de Tarefas renova-se no Windows 11 e isso é cada vez mais visível, com novas opções e uma imagem mais próxima do que este sistema traz.