CEO da Xbox diz que a Steam Deck da Valve é uma consola “muito boa”

Quando um determinado equipamento é anunciado ou apresentado, por norma as marcas rivais não reconhecem que se trata de um bom produto. Mas não foi isso que aconteceu agora em relação à Steam Deck.

Na sua conta do Twitter, o CEO da Xbox teceu vários elogios à 'rival' e referiu que se trata de uma consola "muito boa".

As informações em torno da nova consola da Valve têm sido no geral todas abonatórias para o equipamento. Pelas especificações e novidades relativas à Steam Deck, já deu para verificar que a empresa não desenvolveu apenas mais uma consola. Pelo contrário, focou-se na criação de um equipamento diferente e bem pensado, e adaptado também às tendências e interesses dos jogadores da atualidade.

Quem já teve oportunidade de ter a consola em mãos reconhece que se trata realmente de uma verdadeira máquina. Os testes realizados pela empresa mostram que a Steam Deck é capaz de executar todos os jogos, até mesmo os mais recentes. Quanto ao sistema operativo, recentemente também ficámos a saber que este será baseado em Arch Linux, em vez do tradicional Debian.

CEO da Xbox elogia a Steam Deck

Não é muito comum que as empresas com produtos, à partida, rivais, teçam comentários abonatórios sobre os equipamentos da concorrência. Mas Phil Spenser, CEO da Xbox deixou uma mensagem bastante positiva sobre a consola da Valve na sua conta oficial da rede social Twitter.

De acordo com o executivo, este já teve oportunidade de testar a Steam Deck durante uma semana e parece que ficou fascinado com a mesma. Phil Spencer destaca o facto de se poder jogar em qualquer lado, o tamanho do ecrã e os controlos. Além disso deixa ainda elogios à fácil integração do serviço xCloud na consola.

No mesmo dia do tweet, a Valve partilhou um trailer promocional onde destaca as especificações da consola.

Estas e outras informações deixam os futuros proprietários da Steam Deck ainda com mais água na boca e ansiosos para ter em mãos esta poderosa consola.

Está a pensar comprar uma Steam Deck?