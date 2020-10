CD PROJEKT RED revela novidades sobre Cyberpunk 2077

Foi emitido recentemente o quarto episódio de Night City Wire, no qual a CD PROJEKT RED revelou novos vídeos de Cyberpunk 2077, o seu próximo jogo e que grandes expetativas tem gerado ao longo dos últimos tempos.

Estes novos vídeos revelam alguns aspetos acerca do mundo que os jogadores irão encontrar neste mundo futurista alternativo.

A CD PROJEKT RED revelou recentemente novidades acerca do seu aguardado título, Cyberpunk 2077. Tratam-se de novas imagens que revelam um pouco dos veículos do jogo, dos estilos e modas, e muito mais. Espaço ainda para alguns vídeos dos bastidores e um resumo do concurso oficial de cosplay!

A edição mais recente do evento online com foco em Cyberpunk 2077 começou com Rides of the Dark Future – um olhar aprofundado sobre a variedade de carros, bicicletas e outros meios de transporte em Night City e mais além, incluindo a antevisão de uma boleia num passeio muito especial com a lenda atual de Cyberpunk.

“Cyberpunk 2077 é o nosso projeto mais ambicioso até à data, sendo gigantesco em escala e em contexto. É uma sensação absolutamente estrondosa ter a noção de quantas pessoas se encontram a aguardar pelo lançamento do jogo, a 19 de novembro. A versão do Stadia vai permitir saltar para a Night City poucos minutos após o jogo ter sido lançado, sem necessidade de downloads”, referiu Michał Nowakowski, da CD PROJEKT.

Ainda na emissão foi revelado outro vídeo, com o nome de Revving Up Night City, que mostra a equipa de desenvolvimento a gravar o áudio dos veículos do jogo para ajudar a trazê-los totalmente à vida.

Por sua vez, o vídeo Arch Motorcycle com Keanu Reeves e Gard Hollinger, foi também revelado, onde os dois co-fundadores da empresa de motocicletas falam sobre os detalhes sobre a sua colaboração com CD PROJEKT RED em Cyberpunk 2077.

Ainda no Night City Wire, foi revelado o vídeo 2077 in Style que, está relacionado apenas com a aparência, a sensação e a moda da cidade mais perigosa de 2077, bem como dos seus habitantes – aqueles famosos, infames e todos os intermediários.

Durante o segmento de pre-show do evento, um vídeo da grande final do concurso oficial de cosplay Cyberpunk 2077 esteve no ar, onde os finalistas apresentaram as suas criações e um vencedor foi escolhido.

Este último episódio do Night City Wire também revelou o mais recente CGI teaser, de nome The Diner, e mostra aos jogadores mais um pouco da jogabilidade nesta cidade futurista, e o que é necessário para chegar ao topo no futuro negro que Cyberpunk 2077 representa.

Como curiosidade, a CD PROJEKT RED revelou também que a equipa conseguiu recrear na totalidade o clássico Porsche 911 Turbo para o jogo, pelo que o jogador pode esperar vir a conduzir este carrão de outros tempos, um pouco adaptado ao Mundo futurista de Cyberpunk 2077.

Algumas dessas adaptações ao mundo de 2077 passam por um set de sensores e espelhos eletrónicos com monitores dentro do carro.

A presença deste Porsche 911 Turbo em Cyberpunk 2077 deve-se ao facto de ser a viatura preferida do personagem principal do jogo, Johnny Silverhand (interpretado por Keanu Reeves).

Cyberpunk 2077 será lançado em 19 de novembro de 2020, para PC, Xbox One, PlayStation 4 e Stadia. O jogo também poderá ser jogado nos consolas Xbox Series X e PlayStation 5, quando disponíveis. Posteriormente, uma atualização gratuita para Cyberpunk 2077, aproveitando todas as vantagens do hardware de última geração, estará disponível para os proprietários das versões Xbox One e PlayStation 4, respetivamente.