tem.REDE? Afinal como está a rede móvel na sua região?

A ANACOM disponibilizou hoje ao público mais um serviço muito interessante. Para quem tem curiosidade em saber como está a rede móvel numa determinada zona de Portugal, a partir de agora já o pode saber.

Através do novo serviço tem.REDE?, é possível saber a cobertura das redes dos operadores móveis no território nacional, permitindo a qualquer utilizador saber onde é que os operadores têm cobertura para disponibilizar serviços móveis de “Voz, SMS e MMS” e de Internet móvel.

Verifique como está a sobertuda da rede móvel da NOS, MEO e Vodafone

Com o tem.REDE? além de verificar a cobertura do seu operador, pode consultar também a dos outros operadores no mesmo local. Assim, a partir de agora passa a ser fácil saber que operadores têm rede no local onde vive ou onde tem a sua segunda habitação, ou no local para onde quer ir de férias, por exemplo.

Pode ainda verificar se pode fazer uma chamada sem interrupções ou interferências, enviar SMS ou MMS ou usar a Internet para fazer chamadas de voz ou vídeo, navegar, fazer streaming vídeo e música, e jogar online.

A aplicação tem.REDE? é a primeira aplicação deste tipo em Portugal, e está disponível no site e no Portal do Consumidor da ANACOM. É muito simples de usar para verificar a cobertura dos operadores MEO, NOS e Vodafone.

Basta escolher o operador, inserir o local e selecionar a tecnologia-serviço. Consulte a legenda para interpretar o resultado ou a legenda detalhada para obter mais informação. Em alternativa poderá ampliar o mapa.

O tem.REDE? é uma iniciativa incluída no programa SIMPLEX que fornece informação sobre a cobertura das redes móveis com base na informação disponibilizada pela MEO, NOS e Vodafone. Nesta primeira fase, a aplicação tem.REDE? está otimizada para desktop. Experimentem e digam-nos nos comentários se está correto com o que verificam no local.

tem.REDE?