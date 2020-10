Passatempo: ganhe um smartphone OPPO Find X2 Lite

O OPPO Find X2 Lite surge no mercado como um smartphone de grande qualidade, com processador da Qualcomm com suporte 5G, com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno.

Este smartphone pode ser seu e as regras de participação são muito simples. Boa sorte!

OPPO FIND X2 LITE: características

Com um design requintado, este dispositivo com suporte ao 5G, apresenta-se com um processador Qualcomm Snapdragon 765G octa-core. Além disso, tem 8 GB de RAM e, para que nunca lhe falte espaço, ainda inclui 128 GB de armazenamento interno.

Com apenas 180 gramas, o OPPO Find X2 Lite faz uma entrada em grande no mercado nacional e faz-se acompanhar de interessantes características como o seu carregador VOOC de 30W, entrada USB Tipo-C e entrada para cabo jack 3.5mm.

Relativamente à fotografia e vídeo há aspetos importantes a referir. Conheça primeiro as especificações das várias câmaras integradas.

Fotografia e vídeo

Câmara Traseira 48 MP, grande angular com abertura f/1.7, 26mm, 1/2.0″, 0.8µm, PDAF



8 MP, ultra grande angular com abertura f/2.2, 13mm, 1/4.0″, 1.12µm



2 MP, monocromática, f/2.4, 1/5.0″, 1.75µm



2 MP, profundidade f/2.4



Vídeo: 4K a 30fps, 1080p a 30/60fps – EIS

Câmara Frontal 32 MP, grande angular, f/2.0, 26mm , 1/2.8″, 0.8µm, HDR



1080p a 30fps

O OPPO Find X2 Lite vem equipado com a tecnologia Ultra Steady Video 2.0, que garante, portanto, alta estabilização no momento de captação de vídeo. Desde o uso diário até desporto intenso, a qualidade de vídeo será então garantida.

Outros parâmetros:

Cor: Preto Luar, Branco Pérola

Sistema operativo: ColorOS 7, baseado em Android 10

Processador: Qualcomm Snapdragon 765G

GPU: Qualcomm Adreno GPU 620

Capacidade da bateria: 3935/4025 mAh (Min/Typ)

RAM: 8 GB

Armazenamento: 128 GB

Carregamento VOOC Flash 4.0

Faltaria mais para perceber que estamos perante uma boa máquina? Um smartphone com SoC 5G integrado, vídeo ultra estável 2.0, carregamento flash VOOC 4025mAh 4.0, câmara quádrupla ultra nítida de 48MP, que pode ser seu!

Passatempo: Ganhe um OPPO Find X2 Lite

Boa sorte a todos os participantes!