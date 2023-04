As Promoções de Primavera continuam na PlayStation Store

Tal como aqui indicámos, as Promoções de Primavera da Playstation Store vieram para ficar e agora receberam reforços, ou seja, novos jogos com valores promocionais. Venham saber quais...

As Promoções de Primavera vieram para ficar na Playstation Store e recentemente, novos jogos vieram dar mais conteúdo à lista de títulos disponíveis na campanha (que vimos aqui).

Tratam-se de reforços de "peso", como podem ver nas seguintes linhas e que certamente serão uma oportunidade para quem ande de olhos neles...

Ultimate Edition do FIFA 23

A Ultimate Edition do FIFA 23, por exemplo, que antes custava 99,99€ na PlayStation Store, está agora disponível com um desconto de 60%, ou seja, por apenas 39,99€. Esta Edição inclui o jogo tanto para a Playstation 5 e Playstation 4, e ainda 4600 FIFA Points. De lembrar que o FIFA 23 traz ainda mais ação e realismo do futebol para dentro das quatro linhas numa celebração do Desporto Rei, com importantes avanços na Tecnologia HyperMotion2 na PlayStation 5 impulsionados pelo dobro da informação de captura de movimentos do mundo real, ajudando a criar a animação de futebol mais realista de sempre em cada encontro.

Call of Duty: Modern Warfare II

Já o Bundle Cross-Gen do Call of Duty: Modern Warfare II, que também está disponível para a Playstation 5 e Playstation 4, custa agora apenas 51,99€ em vez dos habituais 79,99€, o que representa um desconto de 35% face ao valor original. Este Bundle inclui o Modern Warfare II para a Playstation 5 e Playstation 4 e ainda o Warzone 2.0. O título envolve os jogadores num conflito global sem precedentes e marca o retorno dos emblemáticos Operacionais da Task Force 141.

The Last of Us Parte II

Há mais novidades e, com a chegada das Promoções de Primavera à PlayStation Store, os jogadores poderão ainda adquirir o The Last of Us Parte II para a PlayStation 4 com 75% de desconto, ou seja, por apenas 9,99€ em vez de 39,99€. Aqui, após uma viagem mortífera pelos EUA pós-pandémicos, Ellie e Joel assentam em Wyoming. A vida numa comunidade próspera dá-lhes estabilidade, apesar da ameaça dos infetados e dos sobreviventes em desespero. Quando um evento violento perturba essa paz, Ellie parte numa viagem incansável em busca de justiça. Ao perseguir os responsáveis, ela é confrontada com as repercussões devastadoras, tanto a nível físico como psicológico, das suas ações.

Gotham Knights

Com esta campanha também a incrível Edição Deluxe de Gotham Knights para a PlayStation 5, passa a estar disponível na PlayStation Store com um desconto de 60%, o que significa que poderá ser adquirida por apenas 37,99€ em vez dos habituais 94,99€. Esta edição inclui o jogo principal e o Visionary Pack, do qual fazem parte os seguintes itens: Transmog "Knightwatch by Jim Lee" exclusivo; Suitstyle Beyong, inspirado no universo Batman Beyond; Material para construíres equipamentos novos; Equipamento reforçado; Emote exclusivo; 3 Suit Colorways exclusivos; Ultra Zur-En-Arrh; Chroma Frost e Tribute Asylum.