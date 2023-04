Montana votou a favor da proibição do TikTok em todos os dispositivos

Os Estados Unidos da América (EUA) estão a voltar as costas ao TikTok e a desconfiança já se alastrou pelo mundo. Depois de ter sido proibido em dispositivos do estado, em vários países, agora, Montana tornou-se no primeiro estado a votar favoravelmente pela proibição total da plataforma de entretenimento.

Os EUA têm deixado muito claro que não confiam na chinesa ByteDance e, consequentemente, na plataforma de entretenimento viral que ela detém. Por representar, na perspetiva do país, um risco de segurança nacional, pela recolha de dados dos utilizadores, o TikTok tem estado sob rigoroso escrutínio.

Agora, e depois de ter sido proibido dos dispositivos do governo de vários países, incluindo em alguns da Europa, o estado americano de Montana tornou-se no primeiro a votar favoravelmente pela sua proibição total. Caso o projeto de lei seja assinado pelo governador Greg Gianforte, a proibição deverá entrar em vigor dentro de alguns meses, em janeiro.

Indo ao encontro da preocupação que tem vindo a ser exposta pelos EUA, relativamente à possibilidade de o governo chinês poder estar a aceder aos dados recolhidos pelo TikTok, o projeto de lei, conhecido como SB 419, foi aprovado pelos legisladores de Montana, com uma votação de 54 a 43.

Uma vez aprovada, a legislação tornará ilegal que as lojas de aplicações, como a Play Store a a App Store, tenham o TikTok disponível para download. Contudo, não proibirá aqueles que já o instalaram de o utilizarem.

As violações da legislação pelas empresas poderão resultar numa multa de até 10.000 dólares, aplicada pelo Departamento de Justiça de Montana.

Vamos continuar a lutar pelos utilizadores e criadores do TikTok, em Montana, cujos meios de subsistência e direitos da Primeira Emenda estão a ser ameaçados por esse flagrante exagero do governo.

Assegurou um porta-voz do TikTok.

