Apocalipse Zombie de Back 4 Blood prestes a chegar

Está quase a chegar Back 4 Blood, a próxima incursão dos estúdios americanos Turtle Rock. Trata-se de um shooter virado para o multiplayer cooperativo onde os jogadores enfrentam um autêntico pesadelo zombie.

Venham conhecer o novo trailer revelado para o jogo.

A Warner Bros. Games e os estúdios Turtle Rock lançaram recentemente o Trailer de Lançamento Oficial de Back 4 Blood.

Trata-se de um jogo que temos vindo a acompanhar com particular atenção e que promete uma ação cooperativa repleta de adrenalina e excitação contra as hordas de zombies que invadiram o planeta (ver aqui ou aqui).

O trailer de Back 4 Blood agora revelado celebra o lançamento deste shooter dinâmico na primeira pessoa. Este novo vídeo segue a espirituosa equipa dos Cleaners, que chacina zombies enquanto lutam contra a incansável e implacável horda conhecida como os Ridden, num esforço para reivindicar o mundo para a humanidade.

Para além da campanha cooperativa de alta intensidade, o trailer também mostra o modo competitivo PvP (jogador contra jogador) Swarm, que permite que as equipas joguem como Cleaners ou Ridden.

Back 4 Blood, a limpeza

Back 4 Blood é um shooter de zombies cooperativo na primeira pessoa dos criadores da franquia aclamada pela crítica Left 4 Dead, que apresenta uma jogabilidade emocionante e dinâmica momento a momento e uma ação altamente variável e personalizável que faz com que os jogadores voltem para mais.

A história de Back 4 Blood é passada após um surto catastrófico em que a maior parte da humanidade foi morta ou infetada pelo parasita chamado de Devil Worm.

Endurecido por eventos indizíveis e encorajado a lutar pelo que resta da humanidade, um grupo de veteranos do Apocalipse chamados Cleaners reuniram-se para enfrentar os horrores infetados conhecidos como os Ridden e reivindicar o mundo.

Back 4 Blood estará disponível para Xbox Series X|S, Xbox One Consoles, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC a 12 de outubro de 2021.