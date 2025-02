A febre do ouro está de volta com Gold Mining Simulator 2

Parece que os tempos áureos da corrida ao ouro não terminaram. Pelo menos nos PCs e consolas e isto porque Gold Mining Simulator 2 será lançado este ano. Venham saber mais...

Eis um jogo que se apresenta como uma "lufada de ar fresco" no reino dos videojogos pois poucos são os exemplos de jogos lançados ao longo dos tempos que focam a sua atenção neste tema. Da prospecção de ouro.

Em desenvolvimento pelos estúdios Code Horizon, o jogo incentiva os jogadores a tornarem-se garimpeiros virtuais na procura pelo metal precioso.

Gold Mining Simulator 2 é aa sequela natural de um jogo lançado em 2017 e que, segundo o que se pode perceber, obteve um sucesso interessante (2 milhões de unidades vendidas). Trata-se de um titulo baseado numa série de televisão, que revela a vida árdua que os prospectores de ouro no Alasca passam na sua incessante procura pelo metal dourado.

Gold Mining Simulator 2 será baseada nas mecânicas principais do jogo original e que os jogadores adoraram, apresentando novos recursos há muito aguardados, incluindo uma reinvindicação antiga, o modo Multijogador.

Gold Mining Simulator 2 combina realismo, estratégia e aventura, mantendo os jogadores concentrados e empolgados a cada passo do processo de procura de ouro.

São muitas as tarefas do jogador, envolvendo a gestão de recursos, a aquisição e melhoria de equipamentos e, claro, a exploração da natureza selvagem do Alasca na procura dos melhores spots.

Uma vez encontrado o metal, torna-se necessário monetizá-lo e dessa foram, o jogador terá também de vender nas lojas e intermediários locais. Uma vez que tudo isto envolve dinheiro, é essencial uma gestão bastante equilibrada da nossa conta bancária.