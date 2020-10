Nos últimos anos, muito se tem falado sobre uma possível chegada do Ser Humano ao Planeta Vermelho. Se bem que isso ainda não aconteceu, nada impede os criativos de tentarem prever como vai ser o processo de colonização.

E é precisamente isso que Terraformers, em desenvolvimento pelos estúdios Asteroid Lab, vai tentar reproduzir, quando for lançado.

“A 6 de outubro deste ano, Marte atingiu o seu ponto de órbita em redor do Sol que, combinada com a da Terra, a colocou mais próxima possível do nosso Planeta Azul. Um dia este fenómeno de maior proximidade irá acelerar o processo de colonização do Planeta Vermelho.”

Estas palavras dos responsáveis pelo estúdio Asteroid Lab, são o pontapé de saída para o jogo que se encontram a desenvolver: Terraformers.

Não se trata de um caso virgem, havendo alguns exemplos de jogos que abordam a colonização de Marte, como Surviving Mars.

Terraformers é um típico exemplo de jogo 3x (eXplore, eXpand, eXploit) no qual o jogador está responsável por tomar medidas e decisões sobre a forma, local e momento em que se vai iniciar o processo de colonização.

O jogador terá de explorar as maravilhas e segredos de Marte, explorar os seus recursos e usá-los com o objetivo de instalar e gerir cidades humanas em terreno marciano.

E, claro! Uma das tarefas iniciais terá de ser o processo de Terraformação, ou seja, tornar o planeta habitável, o que passa por criar condições para o aparecimento de oceanos e expansão de vida.

E parte do processo de criar condições para a vida pode passar por espalhar no planeta, bactérias adaptáveis que consigam florescer e desenvolver-se em muito mais e criando (mais tarde), espaços verdes repletos de vida selvagem. No entanto, cada espécie nova, terá os seus desafios para o jogador, trazendo benefícios, responsabilidades e também problemas.

Terraformers não tem data de lançamento concreta, sabendo-se que será algures entre o 2º e o 3º quadrimestre de 2021. Será lançado para PC, via Steam.