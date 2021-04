Aproveitando toda a onda de problemas e negativismo contra o WhatsApp, o Telegram tem reagido de forma muito direta. Este serviço quer ser a alternativa real e que os utilizadores seguem, garantindo assim uma fatia muito grande de mercado.

Com muitas novidades que foram sendo apresentadas, surgem agora duas novidades. O WebK e WebZ são dois clientes do Telegram para usar no browser, sendo estas web apps a mais recente proposta deste serviço.

Telegram está a mudar muito nas suas apps

Nas últimas semanas o Telegram tem estado a mudar. Após apresentar as suas novidades nas apps, e sempre pelos canais normais, resolveu tomar uma nova posição. Decidiu criar uma nova app, igual na sua maioria ao que já existe.

No entanto, e do que o Telegram revela na página dedicada ao Android, muito terá mudado. Esta parece ser uma app nova e tem muitos dos limites impostos removidos, tornando-a mais livre e mais aberta à comunidade. O único problema é mesmo estar fora da Play Store.

Há mais duas web apps deste serviço

Agora, e novamente de forma muito discreta e silenciosa, o Telegram traz mais 2 novidades. Chamam-se WebK e WebZ e são os novos clientes para aceder ao serviço no browser. Estes juntam-se à web app que já existia para todos usarem em qualquer lado.

O que trazem de novo o WebK e WebZ? Aparentemente estas duas propostas são muito similares, mas existem algumas diferenças muito subtis, pretendendo ser o local onde o Telegram vai acabar por testar algumas das novidades que estão a ser preparadas para o futuro.

WebK e WebZ, qual o mais indicado?

Claro que estas propostas vão estar recheadas com tudo o que está já disponível. Assim, podem ser usadas de forma normal, garantindo que os utilizadores têm acesso ao que estão habituados a usar no Telegram ao longo do tempo.

Quanto à pergunta óbvia, é de difícil resposta. Não existe uma preferência pelo WebK ou pelo WebZ. Ambos os clientes do Telegram funcionam bem no browser e trazem todas as funcionalidades deste serviço aos utilizadores. Testem e partilhem qual o mais indicado para os nossos leitores usarem.