CMVM alerta para serviços do influencer Cláudio André

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) continua de olho no segmento digital. Desta vez o alerta foi sobre Claúdio André que vende cursos e dá dicas de como investir no mercado financeiro.

Segundo a CMVM, o jovem não tem qualquer tipo de autorização para intermediação financeira.

A CMVM tem vindo a alertar os investidores para um conjunto de situações. Ontem, a Comissão de valores emitiu um alerta sobre a entidade EVOMOVEMENT, que atua através do website https://evomovement.life/ pelo facto de não estar autorizada nem registada junto da CMVM para o exercício de qualquer atividade de intermediação financeira em Portugal, conforme o disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 295.º do Código dos Valores Mobiliários.

Cláudio André não está autorizado nem registado junto da CMVM

A par desse alerta está também um sobre Cláudio André. Segundo a CMVM, Cláudio André, que atua através do website e da página de instagram não estar autorizado nem registado junto da CMVM para o exercício de qualquer atividade de intermediação financeira em Portugal, conforme o disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 295.º do Código dos Valores Mobiliários.

A CMVM adverte também que a referida pessoa não se encontra legalmente habilitada para realizar publicidade ou prospeção de clientes dirigidas à celebração de contratos de intermediação financeira.

Em Portugal a lista de intermediários financeiros autorizados podem ser consultados através deste link ou a lista de entidades habilitadas a prestar serviços financeiros em Portugal em regime de Livre Prestação de Serviços (LPS) (através deste link).

Segundo o Jornal de Negócios, existe um vídeo de apresentação do plano de mentoria que custa 199 euros, o mais caro, e diz que ensina o essencial para “ser rentável a longo prazo”, e garante que é só copiar e colar o que diz a notificação – sem especificar para onde – e “já estão a ganhar dinheiro”. Nesta mesma apresentação, o jovem afirma que não está sozinho na mentoria. Com ele estarão “os seus mentores diretamente do México”, o que significa que, nas suas palavras, a mentoria será dada por “milionários”. Não é mencionado qualquer nome ou experiência de nenhum dos professores ou conselheiros.