Se entregar eletrodomésticos usados vai ter desconto até 35 euros

Comprar um novo eletrodoméstico poderá ficar mais barato em Portugal. O Governo prepara um novo incentivo que permitirá aos consumidores receber descontos até 35 euros na compra de equipamentos mais eficientes, desde que entreguem aparelhos antigos para reciclagem.

A medida pretende incentivar a substituição de eletrodomésticos antigos por modelos mais modernos e energeticamente eficientes, ajudando simultaneamente a reduzir o consumo de energia e a promover a reciclagem de resíduos elétricos e eletrónicos.

eletrodomésticos: como vai funcionar o desconto?

Segundo as informações conhecidas, os consumidores poderão beneficiar de um desconto imediato ao entregarem equipamentos usados no momento da compra de novos aparelhos. O valor do incentivo poderá chegar aos 35 euros, dependendo do tipo de equipamento adquirido.

O objetivo passa por acelerar a renovação do parque de eletrodomésticos em Portugal, onde muitos equipamentos antigos continuam a consumir bastante mais energia do que os modelos atuais.

Entre os equipamentos abrangidos deverão estar:

Frigoríficos

Máquinas de lavar roupa

Máquinas de lavar loiça

Fornos

Outros pequenos e grandes eletrodomésticos

Os eletrodomésticos mais recentes conseguem oferecer consumos muito inferiores, graças às novas tecnologias e às classificações energéticas mais eficientes. Em alguns casos, a troca de um aparelho antigo pode representar uma poupança significativa na fatura da eletricidade ao longo do ano.

Esta medida insere-se numa estratégia mais ampla de promoção da economia circular e da eficiência energética em Portugal. A reutilização de materiais e a reciclagem de componentes eletrónicos têm sido apontadas como prioridades ambientais pela União Europeia. Programa começa a 1 de dezembro. Os primeiros 24 meses de funcionamento do sistema serão financiados pelo Fundo Ambiental,