Vodafone alterou contratos de 449 mil clientes sem os avisar

A Vodafone foi alvo de uma nova decisão sancionatória da ANACOM. O regulador das comunicações aplicou à operadora uma coima de 160 mil euros. Saiba o que está em causa.

Vodafone alterou uniteralmente contratos dos clientes

A ANACOM aplicou uma coima de 160 mil euros à Vodafone por ter alterado unilateralmente as condições contratuais de cerca de 449 mil clientes do serviço de televisão, sem cumprir os deveres de informação previstos na legislação em vigor à data.

Em causa está a introdução da visualização obrigatória de publicidade na funcionalidade de gravações automáticas do serviço TV. Segundo o regulador, esta alteração foi implementada de forma padronizada para aproximadamente 449.236 assinantes, sem que estes tivessem sido informados por escrito, com uma antecedência mínima de 30 dias, nem esclarecidos sobre o direito de rescindir o contrato sem qualquer penalização caso não aceitassem as novas condições.

A ANACOM considera que esta atuação violou o disposto no então vigente artigo 48.º da Lei das Comunicações Eletrónicas, que obrigava os operadores a comunicar previamente qualquer alteração contratual e a informar os clientes dos seus direitos.

O regulador refere que continuará a acompanhar de perto todas as matérias relacionadas com os direitos dos consumidores no âmbito das comunicações eletrónicas, procurando garantir que os operadores cumprem as regras aplicáveis sempre que procedem a alterações contratuais.

Entretanto, a Vodafone já apresentou um recurso de impugnação judicial da decisão da ANACOM para o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão.