Última hora: Governo adia prazo para validar faturas do IRS

Todos os anos, por esta altura, os problemas com os serviços digitais das finanças são evidentes. Os muitos acessos dos portugueses levam a constrangimentos e por norma é necessário adiar o prazo de validação das faturas. Este ano não é diferente e o Governo já tem nova data limite para que possa validar as suas faturas.

Podem validar as faturas para efeitos de IRS até sexta-feira (28 de fevereiro)

Num comunicado da Autoridade Tributária, é referido que considerando que o prazo para a verificação e comunicação de faturas através do e-fatura, para o apuramento do valor das deduções à coleta pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) para efeitos da declaração de rendimentos (modelo 3) de IRS, terminaria no dia 25 de fevereiro de 2025.

No entanto, tendo em conta o elevado volume de acessos à funcionalidade do e-fatura verificado nos últimos dias conduziu a constrangimentos e limitações, foi definida uma nova data limite para validação das faturas.

O novo prazo estabelecido para a verificação e comunicação de faturas através do e-fatura, relativo ao ano de 2024, foi prorrogado até ao dia 28 de fevereiro de 2025.