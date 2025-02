Trump a beijar os pés de Musk: vídeo falso foi exibido nos escritórios do Governo dos EUA

A Inteligência Artificial (IA) torna quase tudo possível, incluindo uma montagem do Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) Donald Trump a beijar os pés ao empresário Elon Musk. O vídeo falso foi exibido nos escritórios de um departamento governamental.

Alguns funcionários do Department of Housing and Urban Development (HUD) dos EUA foram recebidos nos seus escritórios de forma invulgar: um vídeo falso do Presidente Donald Trump a beijar os pés do agora conselheiro Elon Musk.

De acordo com dois funcionários do HUD, que confirmaram a brincadeira à imprensa, o vídeo falso foi exibido em televisores internos, na sede do HUD, em Washington.

A brincadeira, que parece ter sido concretizada com a ajuda de IA, coincidiu com o regresso de muitos funcionários federais aos seus gabinetes, uma vez que Donald Trump tem procurado reverter a opção de trabalhar a partir de casa.

Os funcionários viram isto como um sinal de resistência que trouxe muita alegria.

Disse um dos funcionários.

Ambos os funcionários partilharam a informação em condição de anonimato por não estarem autorizados a falar publicamente sobre o assunto e temerem represálias.

O vídeo falso e as imagens dos monitores do HUD foram disseminados pelas redes sociais, tendo sido partilhados até por algumas contas oficiais democratas.

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário feito pela NBC News, nem Elon Musk.