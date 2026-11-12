Starlink Mini 2: Internet na mochila com bateria para até 4,5 horas

A Starlink apresentou a Mini 2, uma nova geração da sua antena portátil que permite aceder à Internet por satélite sem depender de uma tomada. Com bateria amovível, Wi-Fi 6 e proteção IP67, o equipamento foi pensado para quem precisa de estar ligado em viagem ou em locais sem cobertura móvel.

Levar Internet para uma zona isolada já era possível com a Starlink Mini. Contudo, era necessário garantir uma fonte de alimentação externa.

A nova Mini 2 simplifica essa utilização ao acrescentar uma bateria ao próprio equipamento, mantendo um formato que cabe numa mochila.

Bateria amovível para até 4,5 horas de Internet

A principal novidade é a bateria de 71 Wh, que permite até 4,5 horas de utilização, segundo a Starlink. Este é um valor anunciado pelo fabricante, pelo que a autonomia real poderá variar conforme as condições de utilização.

A bateria dispõe de um sistema de troca rápida, permitindo substituí-la por outra carregada. As unidades sobressalentes são vendidas separadamente.

Também é possível manter a antena em funcionamento enquanto a bateria carrega ou utilizar alimentação por USB-C. A bateria pesa 490 gramas e disponibiliza uma saída USB-C até 60 W.

Wi-Fi 6 e um corpo mais fino

A Mini 2 integra um router Wi-Fi 6, com cobertura anunciada até 167 m². Este valor refere-se ao alcance da rede Wi-Fi local, não à velocidade da ligação à Internet por satélite.

A antena mede 263 × 314 × 23,1 mm e pesa 1,6 kg com a bateria e o suporte incluídos. O formato fino facilita o transporte junto de um computador portátil, embora o peso deva ser considerado por quem pretende levá-la em caminhadas.

O equipamento inclui ainda uma rosca 1/4-20, comum em tripés de fotografia, que permite utilizar um suporte compatível para posicionar a antena.

A bateria de 71 Wh pesa 490 gramas e permite, segundo a Starlink, até 4,5 horas de utilização. Pode ser substituída por uma unidade sobressalente, vendida separadamente, e o equipamento mantém-se ligado enquanto carrega.

Preparada para utilização no exterior

A Starlink destaca os materiais mais resistentes e o invólucro redesenhado da Mini 2. A certificação IP67 assegura proteção contra poeiras e água, uma característica relevante para utilização em campismo, viagens ou trabalho no terreno.

Tal como acontece com outros terminais de Internet por satélite, a escolha do local de instalação continua a ser essencial: a antena precisa de uma vista desimpedida do céu para estabelecer a ligação.

O kit inclui os seguintes elementos:

Antena Starlink Mini 2;

Uma bateria;

Suporte;

Fonte de alimentação;

Cabo USB-C.

A marca confirma também o suporte para utilização em mobilidade.

As reservas estão limitadas a determinados clientes dos Estados Unidos, através de convite. A oferta comunicada a alguns utilizadores é de 999 dólares, com um ano do plano Roam Unlimited incluído, mediante um depósito reembolsável de 100 dólares.

Quando chega a Portugal e quanto vai custar?

Para já, a Starlink abriu as pré-encomendas por convite a clientes selecionados nos Estados Unidos. A empresa indica que a Mini 2 chegará em breve a mais clientes e países, mas a página oficial ainda não apresenta um preço nem uma data de lançamento para Portugal.

A bateria amovível resolve uma das principais limitações da primeira geração para quem precisava de Internet longe de uma tomada. Para viagens de autocaravana, campismo ou trabalho em zonas sem cobertura móvel, a Mini 2 apresenta uma proposta mais prática.

Falta conhecer o preço e as condições de comercialização em Portugal para avaliar o custo desta liberdade de ligação.