Quer pagar menos IRS em 2027? Ainda vai a tempo de tomar estas decisões

O final do ano é uma altura importante para quem pretende otimizar a sua situação fiscal. Apesar de o IRS relativo aos rendimentos de 2026 só ser entregue em 2027, há medidas que devem ser preparadas antes de 31 de dezembro.

Uma das primeiras tarefas passa por verificar as despesas registadas no portal e-Fatura. A validação das faturas permite garantir que as despesas são corretamente classificadas e que as respetivas deduções são consideradas no cálculo do imposto.

1. Validar as faturas no e-Fatura

As despesas realizadas ao longo do ano podem dar direito a deduções à coleta em diferentes categorias, como saúde, educação, habitação, restauração e despesas gerais familiares.

É importante consultar regularmente o portal e-Fatura e confirmar se existem faturas pendentes de validação ou despesas incorretamente classificadas.

2. Reforçar o Plano Poupança Reforma (PPR)

Os Planos Poupança Reforma podem permitir beneficiar de uma dedução à coleta em IRS, desde que sejam cumpridos os requisitos legais.

A dedução corresponde, em regra, a 20% dos montantes aplicados, com limites que variam consoante a idade do contribuinte:

Até aos 35 anos: dedução máxima de 400 euros.

Entre os 35 e os 50 anos: dedução máxima de 350 euros.

Mais de 50 anos: dedução máxima de 300 euros.

Para beneficiar desta dedução relativa a 2026, os reforços devem ser efetuados até 31 de dezembro.

É importante ter também em conta as condições de resgate do PPR, uma vez que o levantamento fora das situações legalmente previstas pode implicar a devolução dos benefícios fiscais.

3. Fazer donativos

Os donativos a determinadas instituições podem também permitir beneficiar de deduções em IRS.

Contudo, nem todos os donativos são elegíveis. É necessário confirmar se a entidade beneficiária está abrangida pelo regime fiscal aplicável e se emite o respetivo comprovativo.

4. Rever a situação do agregado familiar

Alterações na composição do agregado familiar podem ter impacto no IRS.

Casamentos, divórcios, nascimento de filhos, alterações na guarda partilhada ou mudanças de residência são algumas das situações que devem ser devidamente comunicadas à Autoridade Tributária, dentro dos prazos legais.

A informação correta é importante para que o cálculo do imposto tenha em conta a situação efetiva do contribuinte.

5. Não deixar as decisões fiscais para a última hora

O planeamento fiscal deve ser feito ao longo do ano, mas novembro e dezembro são meses importantes para confirmar se todas as oportunidades de dedução estão a ser aproveitadas.

Antes de tomar qualquer decisão, importa avaliar os limites das deduções, as condições de acesso aos benefícios fiscais e o impacto que cada medida poderá ter na situação concreta de cada contribuinte.

O objetivo é simples: evitar perder benefícios fiscais a que tem direito e preparar atempadamente a entrega da declaração de IRS em 2027.