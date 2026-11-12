RoBee R20: o robô humanoide italiano que quer chegar às fábricas portuguesas

Na Web Summit, em Lisboa, a italiana Oversonic Robotics apresentou o RoBee R20, um robô humanoide industrial que a empresa espera trazer para os clientes portugueses no final de 2027 ou no início de 2028, com um preço de 140 mil euros.

A Web Summit serviu de palco à Oversonic Robotics, fabricante italiana fundada em 2020, para dar a conhecer o RoBee R20, um robô humanoide de uso industrial. A máquina tem dois braços articulados e uma base com rodas, e foi concebida para trabalhar ao lado de pessoas em tarefas repetitivas ou fisicamente exigentes, como movimentar objetos, colocar e retirar peças de máquinas ou ajudar a detetar defeitos.

Em declarações ao Expresso, o cofundador e presidente da empresa, Fabio Puglia, afirmou que a Oversonic espera conquistar clientes portugueses no final de 2027 ou no início de 2028.

Apesar de ainda não ter clientes em Portugal, a Oversonic já definiu o plano de expansão europeia, que começa pela Alemanha e por França, seguindo-se Espanha e Portugal. Na perspetiva de Fabio Puglia, a indústria transformadora será a aplicação mais provável no mercado português, não existindo, também na sua opinião, problemas tecnológicos na adoção.

A empresa concebe e fabrica os robôs, e desenvolve o software que os controla. Além disso, recorre a fornecedores externos, como a Intel, sendo que os componentes vêm da Europa e dos Estados Unidos, com alguma eletrónica de Taiwan.

As robotics systems become more capable, integration becomes just as important as innovation. Intel and @OversonicR highlighted how AI workloads, navigation, and control systems can operate together efficiently to support next-generation manufacturing environments. https://t.co/UBmZ1OgWtT — Intel Devs (@inteldevs) November 10, 2026

Preço e implementação na fábrica

Para os clientes industriais, a compra de um RoBee R20 representa um investimento de 140 mil euros, a que se soma uma subscrição anual de 10 mil euros para atualizações de software e manutenção. Segundo Fabio Puglia, se o cliente deixar de pagar, o robô deixa de funcionar, uma estratégia que o responsável justifica com a vontade da empresa de saber onde estão as máquinas e para que são utilizadas.

A integração de um robô numa linha de produção não é imediata. De acordo com o responsável, o treino do RoBee demora entre uma semana e 10 dias, consoante a complexidade das tarefas, e o processo fica habitualmente concluído em cerca de um mês quando se incluem os ajustes ao local de trabalho.

Números e perspetivas de crescimento

Atualmente, a Oversonic tem 40 robôs em funcionamento nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, e espera vender 100 unidades em 2026 e 300 em 2027.

Quanto à faturação, a previsão é de cerca de 12 milhões de euros este ano, contra seis milhões em 2025. O crescimento deverá vir da indústria, enquanto a área da saúde, para a qual a empresa também desenvolve robôs, deverá ganhar expressão a partir de 2028.

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