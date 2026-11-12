Quantcast
High Tech

RoBee R20: o robô humanoide italiano que quer chegar às fábricas portuguesas

0 Comentários

Na Web Summit, em Lisboa, a italiana Oversonic Robotics apresentou o RoBee R20, um robô humanoide industrial que a empresa espera trazer para os clientes portugueses no final de 2027 ou no início de 2028, com um preço de 140 mil euros.

A Web Summit serviu de palco à Oversonic Robotics, fabricante italiana fundada em 2020, para dar a conhecer o RoBee R20, um robô humanoide de uso industrial. A máquina tem dois braços articulados e uma base com rodas, e foi concebida para trabalhar ao lado de pessoas em tarefas repetitivas ou fisicamente exigentes, como movimentar objetos, colocar e retirar peças de máquinas ou ajudar a detetar defeitos.

Em declarações ao Expresso, o cofundador e presidente da empresa, Fabio Puglia, afirmou que a Oversonic espera conquistar clientes portugueses no final de 2027 ou no início de 2028.

Apesar de ainda não ter clientes em Portugal, a Oversonic já definiu o plano de expansão europeia, que começa pela Alemanha e por França, seguindo-se Espanha e Portugal. Na perspetiva de Fabio Puglia, a indústria transformadora será a aplicação mais provável no mercado português, não existindo, também na sua opinião, problemas tecnológicos na adoção.

A empresa concebe e fabrica os robôs, e desenvolve o software que os controla. Além disso, recorre a fornecedores externos, como a Intel, sendo que os componentes vêm da Europa e dos Estados Unidos, com alguma eletrónica de Taiwan.

Preço e implementação na fábrica

Para os clientes industriais, a compra de um RoBee R20 representa um investimento de 140 mil euros, a que se soma uma subscrição anual de 10 mil euros para atualizações de software e manutenção. Segundo Fabio Puglia, se o cliente deixar de pagar, o robô deixa de funcionar, uma estratégia que o responsável justifica com a vontade da empresa de saber onde estão as máquinas e para que são utilizadas.

A integração de um robô numa linha de produção não é imediata. De acordo com o responsável, o treino do RoBee demora entre uma semana e 10 dias, consoante a complexidade das tarefas, e o processo fica habitualmente concluído em cerca de um mês quando se incluem os ajustes ao local de trabalho.

Números e perspetivas de crescimento

Atualmente, a Oversonic tem 40 robôs em funcionamento nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, e espera vender 100 unidades em 2026 e 300 em 2027.

Quanto à faturação, a previsão é de cerca de 12 milhões de euros este ano, contra seis milhões em 2025. O crescimento deverá vir da indústria, enquanto a área da saúde, para a qual a empresa também desenvolve robôs, deverá ganhar expressão a partir de 2028.

Leia também:

PUB
Autor: Ana Sofia Neto
Partilhar:
Tags:
Oversonic Robotics robô humanoide Web Summit 2026

PUB.

Questão

Faria uma viagem num robotáxi, sem qualquer condutor humano ao volante?

Ver Resultados

Loading …

Arquivo de Questões

PUB.

Velocímetro Pplware

Teste a velocidade da sua Internet
Starlink Mini 2: Internet na mochila com bateria para até 4,5 horas
Artigo anterior

Starlink Mini 2: Internet na mochila com bateria para até 4,5 horas
iPhone 18 Pro Max lidera teste de bateria entre 32 smartphones
Próximo artigo

iPhone 18 Pro Max lidera teste de bateria entre 32 smartphones
PUB

Comentários

0

Deixe um comentário

PUB
Aviso

Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.