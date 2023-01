Shakira: Internet “explode” com música que ataca Piqué

Shakira e o DJ Bizarrap bateram o recorde de uma estreia de música latina na história do YouTube.

Em apenas uma hora o vídeo já tinha 4 milhões de visualizações. Passadas apenas 10 horas após o lançamento do tema Music Session #53 o tinha mais de 25 milhões de reproduções. Atualmente, à hora da escrita deste artigo, o vídeo já regista mais de 66 milhões de visualizações (em menos de 24 horas).

Quanto pagam as plataformas por cada visualização?

É o vídeo e música do momento e chama-se Music Session #53. Esta música lança um conjunto de "farpas" ao ex-marido, o ex. jogador de futebol Gerard Piqué (antigo jogador do Barcelona e da seleção espanhola), com quem esteve onze anos casada.

A letra tem várias frases "fortes", como por exemplo, "Quando precisava de ti, deste-me a tua pior versão", "Uma loba como eu não é para novatos. Uma loba como eu não é para tipos com tu", "Pensas que me feriste, mas tornaste-me mais forte. As mulheres não choram, as mulheres faturam.", "Eu valho duas de 22. Trocaste um Ferrari por um Twingo. Trocaste um Rolex por um Casio", etc.

A música da Shakira com o DJ Bizarrap já ultrapassou a “Despacito”, de Luís Fonsi, que teve 24,8 milhões de visualizações em apenas 24h.

Preço por cada visualização em cada plataforma..

Não é uma resposta simples saber quanto já ganhou a Shakira e o DJ Bizarrap, pois há várias fontes e tudo depende dos vários seguidores nas diferentes plataformas. Tal como informamos aqui, para ganhar dinheiro no YouTube, primeiro tem de se tornar elegível para monetização; isto requer pelo menos 1.000 subscritores e 4.000 horas de visualização.

O YouTube cobra aos anunciantes 0,17€ por visualização em média. A empresa paga 68% desta taxa aos YouTubers através do Google AdSense. Esta é uma taxa muito boa, pois significa que, em teoria, receberia 0,11€ por cada visualização e, assim, aproximadamente 111€ por cada 1.000 visualizações.

Contudo, os números nem sempre são tão simples. Algumas pessoas usam adblocks, e uma boa parte daqueles que veem os anúncios ignoram-nos nos primeiros segundos. Devido a estas razões, e outras, o pagamento real por visualização é de cerca de 0,003 a 0,005€. Isto significa que um YouTuber ganha de 3 a 5€ por cada 1.000 visualizações dos seus vídeos.

Mas há mais plataformas. Segundo o jornal a marca, o Tidal paga 0,012 por cada reprodução. A Apple paga 0,0093 euros e a Amazon 0,0037 euros. O Spotify paga entre 0,0028 euros e 0,0046 euros por cada reprodução e finalmente o Youtube 0,00064 euros.