Abertos os testes multiplayer de Company of Heroes 3

Ainda falta um pouco mais para o lançamento completo de Company of Heroes 3 mas, a Relic Entertainment decidiu disponibilizar, durante um curto período de tempo, a vertente multiplayer do jogo.

Isto prende-se com a necessidade de testar e experimentar a componente multijogador antes do lançamento de forma a que ainda possam ser apanhados quaisquer problemas (técnicos ou de infraestruturas).

A Relic Entertainmente a SEGA Europe disponibilizaram recentemente a última oportunidade que os jogadores terão de experimentar Company of Heroes 3 antes do seu lançamento, no Steam a 23 de Fevereiro.

Trata-se de um Multiplayer Tech Test que já se encontra ativo e prolongar-se-á até 16 de Janeiro, ajudando a Relic a preparar o lançamento do jogo, minimizando a probabilidade de surgirem surpresas desagradáveis na altura.

Este Multiplayer Tech Test permitirá aos jogadores participantes, a experimentação de 8 mapas diferentes, localizados em Itália e no Norte de África.

Os modos de jogo disponíveis no teste, incluem partidas 1v1, 2v2, 3v3, e 4v4 assim como Skirmish vs I.A., Annihilation Mode e Custom Games. Foi ainda revelado que todos os mapas disponíveis, também permitirão jogar contra a I.A.

Adicionalmente, os jogadores podem ainda explorar na totalidade, as 4 facções e os 12 Battlegroups que o jogo apresentará quando for lançado.

A Relic decidiu ainda transformar acrescentar neste Multiplayer Tech Test, a "Mission Zero", que se trata de uma missão em formato tutorial, permitindo assim aos jogadores mais esquecidos, reavivar as memórias sobre alguns conceitos e noções do jogo.

Sendo um teste com o objetivo de ultimar o lançamento do jogo, a equipa da Relic incentiva os jogadores a reportar a sua experiência de jogo e bugs encontrados, através da plataforma de feedback da equipa, aqui.