E Porque Hoje é Sexta

Bem... um garoto maroto... entra no autocarro em baixa Lisboa para ir dar um passeio, e senta-se atrás do condutor. Começa a cantar, maluquices....

- Se o meu pai fosse um porco, a minha mãe uma porca, eu era um porquito.

- Se o meu pai fosse um cão, a minha mãe uma cadela, eu era um cachorito. Bem, o Condutor, começou a ficar irritado com a música dele, e virou-se para o miúdo e disse:

- Se o teu pai fosse um estúpido, a tua mãe uma estúpida, que eras tu? O miúdo, disse de repente com grande orgulho:

- Seria condutor!...