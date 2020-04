Science 4 COVID19: Partilhe a sua ideia e faça-a crescer

Ao longo das últimas semanas têm sido reveladas várias plataformas tecnológicas para os mais diversos propósitos, mas com o mesmo objetivo… combater a COVID-19.

Uma das mais recentes plataformas chama-se Science 4 Covid-19 e é um projeto da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e da Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica (AICIB), em parceria com o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge.

Se tem uma ideia faça-a crescer através deste portal.

O portal “Science 4 COVID-19” é uma iniciativa para mobilizar as comunidades científicas em projetos e atividades conjuntas de Investigação e Desenvolvimento (I&D) que visem o combate à COVID-19 em linha com o Plano Nacional de Preparação e Resposta à Doença da Direção Geral da Saúde (DGS), bem como com as estratégias de outras autoridades europeias e internacionais de saúde.

O portal agrupa meta-dados, datasets ou hiperligações, registo de problemas, resultados de investigação em vigilância epidemiológica e outros dados secundários de saúde pública anonimizados necessários ao combate à epidemia por coronavírus, como resultados clínicos, analíticos e demográficos.

Para Manuel Heitor, ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, este portal servirá para dar resposta à situação que se vive hoje no mundo e ajudar a alavancar novas atividades económicas de base tecnológica em Portugal.

Importa mobilizar investigadores e as suas instituições com a capacidade necessária para concretizar efectivamente os esforços em curso, assim como mobilizar outros institutos científicos e tecnológicos nacionais, empresas e técnicos de saúde para garantir a implementação efectiva das várias acções

Manuel Heitor, ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

De acordo com a informação disponível no site, a comunidade científica e tecnológica nacional tem mobilizado toda a sua capacidade humana e material para dar respostas ao atual surto do novo coronavírus e da COVID-19 e à situação de crescente incerteza e alarme social produzida.

Esta mobilização tem-se traduzido em inúmeros tipos de ação, nas mais diversas áreas científicas, algumas com expressão a nível local, outras a nível nacional, que vão desde a proposta de ideias que necessitam da adesão de parceiros para a sua execução, passando pela disponibilização de material de proteção pessoal, até à utilização de laboratórios e equipamentos para execução de medidas de combate direto no terreno.

COVID-19: Lista de Serviços

Não Paramos! Estamos ON (Site DGS com informações e guias): https://yep.pt/n7Gyll

Dashboard com informação apenas de Portugal: https://pplware.sapo.pt/mapa-coronavirus/

CovidApp: A plataforma para registo de sintomas do vírus: https://yep.pt/3Mz7W

Site do SNS24 permite fazer auto diagnóstico (em 1 minuto) : https://yep.pt/9GcJ

Evolução da COVID-19 em Portugal – Dashboard Interativo: https://yep.pt/eiSU

Quero Ajudar: Plataforma permite ajudar quem está de quarentena : https://yep.pt/njS4

SOS COVID-19: Plataforma diz o que está em falta nos supermercados: https://yep.pt/26i8bf

WhatsApp e OMS criam chatbot: https://yep.pt/bQ2Y

Lavagem de mãos com a letra da sua música favorita: https://yep.pt/NLM7B

Covidvisualizer: COVID-19 no mundo: https://yep.pt/7dk97

A minha avó tem coronavírus…: https://yep.pt/0oQR5

