Rússia ataca Facebook e Instagram e abre processo criminal contra Meta

A Rússia contra-ataca a Meta, dona do Facebook e Instagram. A empresa anunciou na noite de quinta-feira que vai abrir exceções à sua política de conteúdo de violência e ódio ao não apagar as publicações com discursos contra o Exército e os líderes russos no Facebook e Instagram.

A Rússia já reagiu e vai abrir processo criminal contra a Meta.

Rússia já iniciou processo criminal contra dona Meta

“Devido à invasão russa da Ucrânia, somos benévolos em relação a formas de expressão política que normalmente violariam as nossas regras sobre discurso violento, como ‘morte aos invasores russos’”, confirmou à agência de notícias AFP o porta-voz da Meta (empresa-mãe do Facebook), Andy Stone.

Andy Stone acrescentou que a multinacional tecnológica, sediada no estado norte-americano da Califórnia, continua a “não permitir apelos credíveis à violência contra civis russos”.

Em resposta, a Rússia também a classificar a empresa como uma “organização extremista” e vai abrir um processo criminal contra a Meta Platforms, segundo revela a Reuters.

O Comité de Investigação da Rússia, que responde diretamente a Putin referiu que...

Um processo criminal foi iniciado em conexão com pedidos ilegais de assassinato e violência contra cidadãos da Federação Russa por funcionários da empresa americana Meta, proprietária das redes sociais Facebook e Instagram

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou pelo menos 516 mortos e mais de 900 feridos entre a população civil e provocou a fuga de mais de 2,1 milhões de pessoas para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.

