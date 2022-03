Máquina gravação a laser KKmoon – uma ajuda para o seu negócio

A criatividade pode levar a projetos incríveis e os pequenos negócios podem partir deles. Numa altura em que qualquer rendimento extra é bem-vindo, deixamos como sugestão uma máquina a laser que permite fazer gravação de vários materiais.

A máquina gravação a laser KKmoon está disponível por menos de 100 €.

Seja para ajudar a desenvolver um pequeno negócio, seja simplesmente, para criar projeto DIY - faça você mesmo -, existem pequenas peças de tecnologia que poderão ser importantes.

A KKmoon é uma máquina que permite fazer gravação a laser numa área de 150 x 150 mm em inúmeros materiais. Destacam-se a madeira, cartão, plástico, cerâmica, bambu, borracha, entre outras.

Outra particularidade desta máquina é o facto de ser bastante pequena e leve de 38 X 28 x 13 cm, com 1,3kg.

A máquina tem um laser com potência de 7000mW e o comprimento de onda do laser é de 450nm e a precisão é de 0,01mm.

É compatível com os sistemas operativos mais populares, incluindo versões do Windows mais antigas, e suporta formatos de imagem .nc / .dxf / .bmp / .jpg / .png, entre outros. As imagens podem ter a dimensão máxima de 2000 x 2000 píxeis.

A máquina gravação a laser KKmoon está atualmente disponível por 95,79 € até ao final do mês com envios feitos a partir da europa e sem custos de envio associados.

Máquina gravação a laser KKmoon