E Porque Hoje é Sexta

Um padre estava a distribuir bíblias para as pessoas venderem e ajudarem as obras da igreja.

De repente, chega um gago a oferecer os seus serviços:

– Pa… pa… padre, eu ga… go… gosta… taria de aju… ju… da… dar a ve… ve… nder bi… bi… bíblias!

Comovido com a tentativa de colaborar, o padre deu umas bíblias ao gago.

No final da tarde, durante o acerto de contas, o padre ia perguntando aos colaboradores:

– Você, quanto vendeu?

– Vendi duas.

– E você?

– Vendi uma.

– E você, quantas vendeu? – perguntou ao gago.

– Eu ve… ve… ndi tu… tudo.

– Tudo?! – espantou-se o padre.

– Mas como?

– É si… simples: eu che… chegava pe… perto da… pessoa e pe… per… perguntava:

– O se… senhor va… vai com… comprar a bi… bíblia ou quer que… que eu leia?