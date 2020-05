Questão: Como está a encarar a Telescola?

A pandemia do coronavírus afetou tudo e todos um pouco por todo o Mundo, provocando alterações e uma reorganização de estratégias em vários áreas. A educação e ensino escolar foi uma delas e em Portugal a alternativa encontrada, quase em tempo recorde, foi a Telescola.

Já noutros tempos o nosso país adotou esta dinâmica escolar em que os professores lecionavam através da televisão. Mas hoje questionamos os leitores sobre como estão a encarar esta nova Telescola.

A Telescola foi anunciada no início do mês de abril, quando estávamos a passar pela fase mais sufocante da pandemia da COVID-19. O objetivo é ser uma alternativa o mais adequada possível ao encerramento das aulas presenciais nas escolas portuguesas.

Assim, os alunos do 1º ao 9º ano têm acompanhado as matérias escolares diretamente na televisão, através de canais públicos como a RTP Memória. Podem ainda rever os conteúdos e ter acesso a matérias, através da plataforma #EstudoEmCasa.

Este formato de ensino já existiu num nosso país, no ano de 1965, mas agora o desafio é cativar alunos e motivas professores, depois de mais de 5o anos, para que a aprendizagem escolar tenha continuidade.

Como seria de prever, as diferenças também são muitas na Telescola de 2020. Por exemplo, os alunos têm acesso à grelha de programação das disciplinas online e, nas televisões que o permitem, podem sempre retroceder a emissão para ouvir novamente o que foi ensinado.

As redes sociais são um dos espaços onde as pessoas deixam as suas opiniões acerca da Telescola. Nomeadamente pais, professores e restante comunidade escolar que tecem comentários, positivos e menos bons, acerca desta via de ensino.

Desta forma, de modo a recolher também a opinião dos nossos leitores, dedicamos o tema da questão desta semana à Telescola.

