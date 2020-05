Nos últimos dias têm chegado ao Pplware vários pedidos de informação relativamente a uma mensagem que os clientes da MEO receberam. Numa primeira análise parece ser daquelas mensagens de publicidade que aparecem por termos instalado algo que não devíamos.

Mas afinal que tipo de mensagem é esta? Devemos ter medo? Nada disso!

Clientes da MEO recebem mensagem “OFERTA ANDRA TUTTO BENE”

De um momento para o outro, o utilizador recebe uma mensagem estranha, que ocupa toda a área do ecrã do dispositivo. A mensagem “pede” que o utilizador interaja já que tem de responder a algumas questões.

A mensagem que referia “OFERTA ANDRA TUTTO BENE” deixou alguns utilizadores assustados, pois, de imediato se pensa, que o nosso dispositivo está infetado com algum tipo de malware.

De acordo com fonte próxima da operadora não se trata de SAT PUSH, pois aquilo que os clientes receberam foi uma campanha de SIM toolkit dos serviços de Waiting Ring.

O SIM Application Toolkit é um padrão do sistema GSM que permite ao módulo de identidade do assinante iniciar ações que podem ser usadas para vários serviços de valor agregado.

Mas afinal o que é o “ANDRA TUTTO BENE”?

A canção “Andrà Tutto Bene”, do português Cristóvam, apresentada ao mundo para gerar uma onda de esperança, encontra-se agora disponível gratuitamente no catálogo de Waiting Rings do MEO. Ligando grátis para o 12251, é possível dar a quem nos liga a oportunidade de ouvir este tema emblemático da quarentena.