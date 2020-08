A pandemia da COVID-19 levou ao confinamento das pessoas o que, por conseguinte, obrigou a que todos adaptássemos e reinventássemos as nossas rotinas e tarefas. Uma dessas alterações foi o facto de os consumidores optarem pela Internet para fazerem as suas compras.

As compras e vendas online permitem assim a aquisição de forma rápida e descomplicada de vários produtos, nomeadamente equipamentos tecnológicos. Desta forma, na nossa questão desta semana, pretendemos então saber quanto gastou nos últimos 3 meses na compra de gadgets online.

A pandemia mudou praticamente toda a nossa vida, as nossas rotinas, a maneira como realizamos o nosso trabalho e as tarefas pessoais, como as compras. Tivemos que nos adaptar, arranjar alternativas e pensar em soluções que nos permitissem retomar a nossa dinâmica consoante as limitações nos deixavam.

Assim, muitas pessoas começaram a fazer as suas compras no mini-mercado, ao talho e peixaria mais próximo, evitando as superfícies de maiores dimensões. Mas os estabelecimentos que foram obrigados a fechar tiveram que reinventar a forma como os produtos iriam chegar às pessoas. E, desta forma, uns mais conformados e outros menos, os empresários viraram-se massivamente para as vendas online de modo a facilitar a compra dos clientes.

Em muitos casos, os resultados foram uma animadora surpresa, e vários comerciantes vão dar continuidade à aposta da compra e venda pela Internet, dinamizando assim os seus negócios.

Falando especificamente de produtos tecnológicos, estes foram um foco importante das compras online, até porque muitos consumidores necessitaram melhorar as suas ferramentas para teletrabalho e para a telescola dos seus filhos.

Quanto gastou nos últimos 3 meses na compra de gadgets online? Até 50 euros

51 a 100 euros

101 a 150 euros

151 a 200 euros

201 a 250 euros

251 a 300 euros

Mais de 300 euros

Nada. Ver Resultados Loading ... Loading ...

