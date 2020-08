Revelado novo trailer para Ride 4, que já tem data

A Milestone disponibilizou recentemente um novo trailer para Ride 4, e confirmando a sua data de lançamento.

Um dos melhores simuladores de motos no mercado, está de regresso em breve e apressa-se para a sua data de partida.

Ride tem sido uma série de jogos de motos que tem revelado uma curva de aceitação, bastante curiosa. Tendo surgido em pleno reinado de MotoGP, Ride foi ganhando o seu espaço gradualmente (até mesmo por se focar num segmento diferente) e hoje, pode-se referir como sendo um dos jogos mais emblemáticos da simulação de2 rodas.

Este ano, vai surgir Ride 4, e a Milestone revelou recentemente o Trailer de Anúncio do jogo:

Ride 4 vai apresentar, tal como os seus antecessores, várias centenas de modelos de motos, assim como dezenas de pistas e circuitos, onde as corridas irão decorrer.

Segundo a Milestone, este 4º episódio de Ride, vai representar a melhor e mais fidedigna simulação das motos (e circuitos) até à data. Houve um imenso trabalho dos profissionais da companhia com o objetivo de levar o jogo até ao próximo patamar de realismo e emotividade.

Modo Carreira

Ainda segundo a companhia italiana, o jogo irá apresentar um novo modo Carreira ainda mais interessante para todos os jogadores de Ride (mais de 1,5 milhões, segundo os dados da companhia).

O modo carreira será mais dinâmico e convida o jogador a crescer desde o início. O jogador terá de escolher u ma região inicial para começar a sua carreira e depois ir evoluindo à medida que participa em eventos espalhadas pela Europa, Ásia ou América.

O modo Carreira terá ainda um ciclo dia-noite que, será introduzido pela primeira vez em Ride. Isso quer dizer que, uma corrida que pode começar de dia e terminar de noite. Assim como pode ter início com sol e terminar com uma chuvada.

A.N.N.A. (Artificial Neural Network Agent)

No que respeita à competitividade do jogo, a Milestone revelou que desenvolveu o seu sistema A.N.N.A. (Artificial Neural Network Agent) para dar mais pica a quem jogar contra o computador.

Segundo a Milestone, este sistema irá permitir ao jogo evoluir de acordo com a o jogador conduz e adequar a sua forma de conduzir de acordo.

Segundo a Milestone, todo o processo de criação e desenvolvimento do jogo foi repensado. Entre essas inovações, encontra-se o processo de transição dos modelos reais para os modelos virtuais.

“this IS real!”

Mais de 97% das motos foram recriadas desde o zero, com recurso a sistemas de scaneamento ou com apoio informático dos sistemas CAD, para as reproduzir o mais realisticamente possível. (aliás, este processo também foi usado para recriar as pistas existentes e para as 10 novas localizações acrescentadas em Ride 4).

De forma a dar às motos uma sensação mais física e mais real ainda, a Milestone teve atenção também, aos diferentes materiais com que são fabricadas as partes de cada modelo. Dessa forma, cada um desses componentes e materiais, encontram-se reproduzidos no jogo de forma única e respeitando as suas propriedades na íntegra.

Foi ainda revelado que os faróis e sistemas de luzes foram também reproduzidos de forma muito mais fidedigna. Houve uma particular atenção à criação, tanto dos componentes internos, como externos, para que cada moto se encontra o mais perto possível da realidade.

Outro pormenor que foi trabalhado mais afincadamente para Ride 4, foi o som dos motores. Segundo a Milestone, a reprodução dos sons dos motores foi redesenhada de forma a representar o trabalhar de cada motor, em todas as circunstâncias de uma corrida e consoante a zona da estrada em que se passa.

A confiança da Milestone é tamanha que segundo os responsáveis pelo jogo, “cada moto será facilmente reconhecível pelo som, pelos amantes de motorizadas“.

No entanto, é claro que para tornar a simulação ainda mais realista, não importa apenas a componente visual e sonora. A parte física do jogo será talvez, ainda mais importante. Dessa forma o sistema de suspensão, a aerodinâmica e o comportamento dos pneus de cada moto foram também analisados e redesenhados, com o objetivo de reproduzir fielmente a condução de cada moto em pista, em qualquer situação.

Pela primeira vez na série, foi introduzido o conceito de Tyre Wear (desgaste dos pneus) que terá em conta, a condução do jogador a pista e as condições atmosféricas.

Bike Tags

Duas novas categorias serão acrescentadas a Ride 4: Raceing e Endurance Modified.

Em Ride 4, as motas encontram-se identificadas por Bike Tags. Existem 3 categorias de Bike Tags que incluem uma Cor, uma Letra e um Número (algo semelhante às categorias de carros em Forza ou GT).

O sistema de cores (identifica o setup de cada moto) é o seguinte:

Azul – motos de estrada, com construção standard

Vermelho – motos de corrida modificadas

Verde – motos de endurance modificadas

As letras identificam a categoria de cada moto:

S – Sportbikes com carnagem completa

N – Naked bikes, sem carnagem

M – Motard ou Supermoto

Os números representam a performance da moto, tendo em conta as especificações técnicas de cada bomba.

8 de outubro será o dia em que Ride 4 será lançado para Xbox One, Playstation 4 e PC.