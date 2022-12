Mesmo com toda a polémica que gira em volta do Pornhub, este é um site com muitos milhões de utilizadores. O seu maior ativo, a pornografia, é bem conhecida e isso tem-lhe valido muitos problemas, como o recente banir do seu canal do YouTube.

Ainda assim, tal como outro qualquer site ou marca, apresentou o resumo do ano e o seu perfil dos utilizadores. As informações sobre 2022 já são conhecidas e curiosamente trazem mudanças que se destacam. Conheça então como foi último para os utilizadores do Pornhub.

2022 em revista no Pornhub

Apesar de poder parecer estranho, os dados que o Pornhub fornece no seu resumo anual são muito interessantes. Para lá de categorias ou das pesquisas por atrizes, ou atores, traz uma visão bem clara do que são os seus utilizadores, numa vertente completamente tecnológica.

Os dados agora revelados mostram claramente que os utilizadores Apple parecem ter finalmente acordado para a pornografia e o que o Pornhub oferece aos seus visitantes. Isso pode ser visto com o crescimento que o iOS teve face ao Android. No primeiro caso temos uma subida de 6,2% face a uma quebra de 5%.

Perfil tecnológico bem definido

Este mesmo cenário voltou a acontecer no desktop, onde novamente a Apple disparou, com os utilizadores do macOS a aumentarem 4,1%. Esta plataforma parece ter aumentado na maioria dos sistemas, com valores muito menores e apenas o Linux acabou por perder o seu espaço.

No que toca ao browser, temos a curiosidade do Chrome para Android a dar um salto de 105,9%. No sentido oposto, temos o Opera mini a perder 88,9%. No desktop, o grande vencedor é o Opera, contra uma quebra monumental, e bem percebida, do Internet Explorer no universo da pornografia.

Os valores deste site de pornografia

Em termos globais, o ano de 2022 mostrou uma realidade interessante no Pornhub. Os dispositivos móveis representaram 97% de todo o tráfego, sendo os smartphones 84%. Os tablets tiveram uma participação de tráfego de -34% de 2021 a 2022, representando apenas 3% do tráfego do Pornhub. O desktop caiu mais -6%.

Esta avaliação estende-se por muitas mais áreas, indo até ao pormenor das plataformas de gaming, onde a PlayStation representou quase três quartos das visitas. Há depois toda uma longa lista de dados de utilização e de tempos gastos neste site dedicado à pornografia.