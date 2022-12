Donald Trump vendeu com sucesso a sua coleção de 45 mil NFTs por US$ 4,45 milhões

Desde há alguns anos para cá que temos conhecido novos conceitos no mundo tecnológico, sendo os NFTs uma dessas mesmas novidades. Os tokens não-fungíveis (ou Non Fungible Token) são uma espécie de certificado digital, estabelecido via blockchain que definem a originalidade e exclusividade dos bens digitais.

Há quem apoie e também quem desvalorize esta tecnologia, mas Donald Trump tem mais do que motivos para se alegrar depois da coleção de 45 mil NFTs com a sua imagem ter sido vendida com sucesso por 4,45 milhões de dólares.

Coleção de 45 mil NFTs de Donald Trump esgotou

Donald Trump é uma personalidade que dispensa apresentações não só por se tratar do ex-presidente dos Estados Unidos da América, mas sobretudo por se tratar de uma figura polémica e controversa. O executivo já mostrou a sua intenção de se recandidatar ao cargo e parece que está a tentar conquistar os eleitores mais tecnológicos.

Recentemente, Trump anunciou a venda da sua coleção de NFTs que os utilizadores poderiam ver e adquirir no site CollectTrumpCards.com. Esta iniciativa foi recebida com algum gozo por parte de algumas pessoas, mas a verdade é que a venda foi um verdadeiro sucesso e o ex-presidente conseguiu vender em poucas horas todos os seus 45 mil conteúdos NFT, pertencentes ao blockchain Polygon, por um valor de 4,45 mil dólares.

No site podemos ver que os cartões digitais de Trump estiveram à venda por apenas 99 dólares. E possivelmente o baixo valor também incentivou a compra por parte dos utilizadores. Mas ao abrir o site podemos ver em destaque a informação de que a coleção já está esgotada.

Contudo, ainda não se sabe qual o destino do valor arrecadado nesta venda, mas a empresa que gere o negócio, NFT INT, garantiu que o valor não será aplicado na campanha presidencial de Donald Trump para as eleições de 2024. Para além disso há ainda a indicação de que Trump apenas concedeu a sua imagem para esta coleção e anunciou-a publicamente.