Pandemia fez aumentar explicações online e até há alunos estrangeiros

A pandemia trouxe muitos desafios, mas também criou muitas oportunidades. A procura por explicações aumentou com a pandemia por COVID-19, com cada vez mais professores a ensinar através de plataformas online, que lhes permite chegar a alunos no estrangeiro, revelam investigadores.

Atualmente existem várias plataformas que têm um conjunto de professores para dar explicações.

Explicações online: Professores podem ganhar até 100 euros por hora

Não existem ainda dados nacionais sobre o impacto da pandemia na procura de explicações online, mas estudos internacionais detetaram um crescimento e o investigador da Universidade de Aveiro, Alexandre Ventura, acredita que em Portugal não será diferente.

Está a haver um acréscimo significativo. Todos os estudos internacionais, à exceção de um realizado na Austrália, apontam para um aumento da procura de explicações durante a pandemia para compensar o deficit de aprendizagens

Em Portugal, mais de metade dos alunos do ensino secundário tem explicações, segundo um estudo de 2005, reforçado pelos dados do “O Estado da Educação 2016”, do Conselho Nacional de Educação.

Atualmente, há redes com centros de explicações espalhados por todo o país que competem com sites onde se encontram milhares de docentes disponíveis para ensinar desde as tradicionais disciplinas de Matemática e Físico-Química a Japonês ou Ukelele.

Os recentes confinamentos levaram a que o “setor das explicações ‘online’ crescesse”, sublinhou Alexandre Ventura, que estuda este mercado há mais de uma década.

Segundo o que foi revelado, “se for um aluno a dar explicações pode pedir cinco euros, mas se for um professor universitário pode chegar aos 100 euros por hora”.

Durante a pandemia, também surgiram projetos solidários como o “Nós ajudamos. Nós Explicamos”, em que alunos do 12.º ano e universitários apoiaram, de forma gratuita e ‘online’, cerca de 150 alunos do 1.º ano ao 9.º ano do ensino básico entre fevereiro e abril de 2021.