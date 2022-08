O OneDrive, da Microsoft, ganhou o seu espaço na Internet e é hoje um dos maiores serviços cloud. Compete de forma igual com todos os seus concorrentes e ao integrar-se com o Windows e o Office, conseguiu destacar-se.

Se é uma proposta que nos habituámos a ter sempre presente, está agora a comemorar um momento importante. Completou 15 anos de existência e para o comemorar, a Microsoft deu ao OneDrive uma nova interface, para ser mais simples de usar e mais apelativo.

A Microsoft está orgulhosa do que o OneDrive, o seu serviço cloud, se tornou, sendo hoje uma das propostas mais interessantes e usadas. Está agora a chegar aos 15 anos de idade, com toda a bagagem positiva que tem acumulado ao longo dos anos, trazendo algumas novidades.

A primeira e mais visível mudança no OneDrive é mesmo a sua versão web, que recebeu uma imagem totalmente nova. Esta mesma interface foi alterada para ser ainda mais simples e mais apelativa, lembrando de imediato o que temos já no Office.com da Microsoft.

Ao entrar no OneDrive os utilizadores são agora recebidos com a lista dos ficheiros ordenados pela data do último acesso, tal como já acontece com o Office.com e outras propostas da própria Microsoft. Claro que vai ser possível filtra estes ficheiros, quer pelo Word, Excel, PowerPoint e PDF.

Há ainda uma nova coluna do lado direito da lista dos ficheiros, chamada Atividade. É aqui que vão estar presentes os comentários, as menções e muito mais informações que forem adicionadas aos ficheiros partilhados. Do lado direito, e tal como no Windows, vão estar presentes os espaços mais usados.

Infelizmente, esta é uma novidade que ainda não está pública e que deverá demorar vários meses a chegar a todos os utilizadores. A Microsoft mostrou esta alteração profunda do OneDrive e irá em breve iniciar os testes públicos e partilhar com alguns utilizadores, como é normal.

Esta é uma mudança interessante e importante, que chega agora num momento de festa para a Microsoft e para o OneDrive. Cada vez mais utilizadores optam por esta solução cloud, que se integra de forma transparente e natural com o Windows, tal como se esperava.