NOS: Qualidade das telecomunicações da operadora foi premiada

A NOS foi premiada! Quando se fala em operadoras, há sempre alguém que tenha queixas a apresentar. Em Portugal, através do Portal da Queixa, facilmente se percebe que são muitos os utilizadores que se queixam pelos mais diversos motivos.

Recentemente a Deutsche Telekom distinguiu os parceiros tecnológicos internacionais com as melhores práticas de qualidade em todo o mundo. A NOS foi distinguida para a Europa do Sul.\

NOS distinguida com o Zero Outage Supplier Award 2019

A NOS foi distinguida pela Deutsche Telekom com o Zero Outage Supplier Award 2019 para a região da Europa do Sul segundo comunicado enviado ao Pplware. O prémio distingue os parceiros da operadora multinacional com as melhores práticas de qualidade em todo o mundo no que se refere à disponibilidade e entrega de serviços ao cliente final de telecomunicações.

O programa de gestão de qualidade Zero Outage (Zero Falhas Críticas) da T-Systems, subsidiária da Deutsche Telekom, dá o nome ao prémio agora conquistado pela NOS, e preconiza uma disponibilidade dos sistemas de 99.999 por cento e o menor número de incidentes possível, essencial para uma experiência de qualidade junto do cliente final de telecomunicações.

Esta distinção de um parceiro de dimensão global demonstra o compromisso da NOS para com os nossos clientes de entregar um serviço de máxima qualidade. O impacto no serviço da estratégia de zero falhas críticas implementada é notório no serviço ao cliente de dezenas de empresas parceiras da Deutsche Telekom em todo o mundo

Manuel Ramalho Eanes,Administrador da NOS

O programa de parceiros Zero Outage foi concebido para criar uma cultura focada em manter os sistemas operacionais sem quaisquer interrupções, empregando para isso plataformas de última geração, e processos consistentes e claramente definidos com tempos rápidos de recuperação. A T-Systems, subsidiária da Deutsche Telekom, tem mais de 600 responsáveis de gestão de qualidade em todo o mundo e oferece formação certificada em gestão de qualidade a mais de 21.000 profissionais de TI anualmente.