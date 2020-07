Já aqui tínhamos anunciado que o Captain Tsubasa estava de regresso em breve.

Já falta pouco para o lançamento de Captain Tsubasa: Rise of New Champions e recentemente foram revelados pormenores sobre os modos online do jogo.

O icónico Capitão Tsubasa está de regresso em 2020, com Captain Tsubasa: Rise of New Champions.

Naquele que será um regresso bastante esperado da série (após 10 anos de intervalo), Rise of New Champions traz algumas novidades consigo.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions trará a possibilidade de criarmos a equipa dos nossos sonhos. Com a funcionalidade de Team Edit, podemos personalizar quase tudo, incluindo a inclusão dos nossos jogadores preferidos no plantel.

Pode-se personalizar o nome da equipa, o emblema e o uniforme de forma a criarmos a equipa ideal e depois podermos participar em partidas online com ela.

Quanto aos jogadores, podem ser ‘contratados’ jogadores existentes assim como os nossos próprios avatares, criados por nós.

Trailer com modos online

Após a Dream Team concluída, o jogador poderá participar em jogos online, onde o destaque encontra-se nos Division Matches.

Trata-se de um modo online baseado em rankings, ou seja, quanto mais vitórias se conseguir em jogos online, mais alto no ranking se sobre.

Mostramos de seguida um breve trailer revelado pela Namco Bandai, que ilustra os modos de jogo online presente em Captain Tsubasa: Rise of New Champions:

Além do modo Division Match, os jogadores poderão ainda participar em partidas tradicionais de 1 vs 1 ou 2 vs 2, quer seja com as suas equipas personalizadas, ou com as equipas originais do jogo.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions será lançado para a Nintendo Switch, PlayStation 4 e Windows (via Steam) no próximo dia 28 de agosto.