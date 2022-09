MEO, NOS, Vodafone: 5G à borla até outubro de 2022

Depois do leilão do 5G, as operadoras passaram a disponibilizar este serviço gratuitamente. Portugal já tem uma boa cobertura desta tecnologia, com algumas operadoras a terem sinal em todas as capitais de distrito.

O período de gratuitidade terminava dia 15 de setembro, mas as operadoras estão a dar mais uma borla até o próximo mês.

5G oferece velocidades mais rápidas e menor latência

O 5G permitirá velocidades 10x mais rápidas que o 4G usando a mesma quantidade de dados. Tal como se tem dito, o 5G não será uma Internet para o utilizador final… mas também. O 5G permite dar resposta a serviços críticos de emergência, de elevada resiliência, tais como aplicações industriais (Indústria 4.0), viaturas autónomas, cirurgias à distância ou serviços de emergência.

Depois da NOS, também a MEO e a Vodafone prolongaram a borla do uso do serviço 5G em Portugal.

Esta tecnologia é a nova geração de rede móvel para streaming, partilha, downloads e uploads, ultra rápidos, tão rápidos que vão mudar o nosso dia a dia e a forma como comunicamos, trabalhamos e nos entretemos. E tudo com máxima segurança e fiabilidade.

A tecnologia 5G reduz a latência de rede, ou seja responde em milissegundos às tuas ações. O 5G abre caminho para jogares no telemóvel, sem atrasos e com fluidez incrível, para experimentares realidade virtual, tão real como se estivesses lá, mas também permite novas realidades como cirurgias à distância, controlo de drones em situações de emergência e muito mais.

Uma rede com esta tecnologia é capaz de entregar internet com qualidade mesmo nas zonas e situações mais congestionadas. Com a rede 5G podes ter mais equipamentos ligados em simultâneo, mantendo a mesma qualidade de resposta e experiência. A navegação vai ficar tão rápida e sem interrupções, consumindo até menos bateria ou energia, sendo mais sustentável. Além disso, abre caminho para uma maior agilidade e flexibilidade em tudo, em qualquer lugar.