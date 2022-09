PairTree: Estação de carregamento solar para veículos elétricos fácil e rápida de montar

Os veículos elétricos estão a ocupar a preferência dos condutores de carros elétricos e de muitos utilizadores com outro tipo de VE. Como tal, aumenta substancialmente a necessidade de pontos de carregamento. A dificuldade aguça o engenho e são já várias as ideias para as pessoas e entidades conseguirem sem grandes investimentos captar mais energia do sol para a transformar em eletricidade. Um desses interessantes produtos é o PairTree.

A estação de carregamento chamou-nos à atenção por ser simples de montar. Em 4 horas, segundo o fabricante, qualquer pessoa está a produzir eletricidade.

Em 4 horas está montada a estação de carregamento de veículos elétricos

A Paired Power, uma empresa americana, apresentou a sua solução para pontos de carregamento temporários ou móveis, alimentados por energia fotovoltaica e armazenamento. Pode ser transportado e instalado em apenas 4 horas. A ideia é muito interessante.

Segundo a página do fabricante, o sistema, batizado PairTree, é baseado numa cobertura modular simples, que numa única unidade oferece uma estrutura fotovoltaica de 5 kW, graças a 10 painéis fotovoltaicos de dupla face.

Por baixo, no centro, encontra-se uma estrutura à qual é fixada uma simples caixa de parede para carregamento AC, mas que também pode conter uma bateria de armazenamento, feita de células de lítio LFP e com uma capacidade de 40 kWh.

A estrutura é facilmente transportável uma vez desmontada, e só são necessárias duas pessoas para a montar em cerca de 4 horas.



O conceito pensado e elaborado por trás desta estação móvel está a possibilidade de utilização fora da rede, por exemplo, em eventos em que não existe uma linha elétrica pública disponível, mas também pode ser ligado à rede como um dispositivo semi-permanente.

O desenho modular do PairTree está disponível em unidades de 5 kW que captam mais energia com painéis solares bifaciais. O PairTree foi concebido para optimizar as taxas de carga para entregar até 120 km de alcance diário a um VE, bem acima da média dos EUA de 48 km de distância diária. Para maior resiliência e fiabilidade, o PairTree suporta também um sistema de armazenamento de baterias até 40 kWh, ampliando o potencial de alcance diário entregue até 370 quilómeros.

Refere a empresa na sua página.

Claro, além do equipamento, a empresa Paired Power gere também diretamente o pagamento da taxa de utilização!

Para já, este produto encontra-se a receber pré-encomendas através do site dedicado ao produto. Conforme as informações disponíveis, esperam que as primeiras entregas da versão de produção em série no segundo trimestre de 2023.

A empresa não refere se este tipo de solução será comercializadas fora dos EUA. Contudo, e à medida que o número de VE se expande, este tipo de recursos são muito importantes.