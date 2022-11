MEO, NOS e Vodafone oferecem 5G até janeiro de 2023

Desde que terminou o leilão de atribuição de frequências do 5G às operadoras que os clientes têm podido usufruir gratuitamente do serviço. É verdade que algumas operadoras chegaram a disponibilizar tarifários, mas até agora nenhuma cobrou nada pelo serviço.

De acordo com as últimas informações, a MEO, NOS e Vodafone devem oferecer 5G até à primeira quinzena de janeiro de 2023.

5G já está disponível em 1191 freguesias portuguesas

Até 15 de janeiro de 2023, pelo menos, as três principais operadoras móveis em Portugal- MEO, Vodafone e NOS - vão continuar a disponibilizar a rede 5G automaticamente em todos os seus tarifários, sem encargos adicionais, revela o CM.

Segundo o jornal, as operadoras confirmaram que irão oferecer 5G até à primeira quinzena de janeiro de 2023. De relembrar que no final do 3.º trimestre, de acordo com a informação reportada à ANACOM, o número de estações de base instaladas no território nacional com tecnologia 5G ascendia a 4317 estações, distribuídas por 271 concelhos (88% dos concelhos no país) e por 1191 freguesias (39% das freguesias no país) - saber mais aqui.

De relembrar também que a MEO, NOS e Vodafone, por terem adquirido pelo menos 50 MHz na faixa dos 3,6 GHz, são obrigadas a instalar estações de base macro ou outdoor small cells sempre que lhes seja solicitado pelas seguintes entidades:

hospitais e centros de saúde;

universidades, outros estabelecimentos de ensino superior e outras entidades do sistema científico e tecnológico nacional;

portos e aeroportos;

instituições militares;

entidades gestoras ou promotoras de parques empresariais, de parques industriais ou de áreas de localização empresarial.

A tecnologia 5G reduz a latência de rede, ou seja responde em milissegundos às tuas ações. O 5G abre caminho para jogares no telemóvel, sem atrasos e com fluidez incrível, para experimentares realidade virtual, tão real como se estivesses lá, mas também permite novas realidades como cirurgias à distância, controlo de drones em situações de emergência e muito mais.

Uma rede com esta tecnologia é capaz de entregar internet com qualidade mesmo nas zonas e situações mais congestionadas. Com a rede 5G podes ter mais equipamentos ligados em simultâneo, mantendo a mesma qualidade de resposta e experiência. A navegação vai ficar tão rápida e sem interrupções, consumindo até menos bateria ou energia, sendo mais sustentável. Além disso, abre caminho para uma maior agilidade e flexibilidade em tudo, em qualquer lugar.