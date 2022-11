EUA: Homem detido por ter uma faca dentro do seu portátil gaming

Já aqui escrevemos sobre muitas histórias insólitas que se passam no mundo da tecnologia. Mas volta e meia surgem outras novas, sendo que algumas são bastante caricatas.

Recentemente um homem foi detido no Aeroporto Internacional de Richmond, nos Estados Unidos da América, porque trazia uma faca dentro do seu computador portátil para jogos.

Detido por trazer faca dentro do portátil gaming

O caso aconteceu no Aeroporto Internacional de Richmond, no Estado da Virgínia (EUA) onde um homem foi detido pela Administração para a Segurança dos Transportes (TSA) norte-americana por trazer uma faca escondida dentro do seu computador portátil gaming Gigabyte Aorus. A situação aconteceu no final da semana passada, a 11 de novembro, e, segundo as autoridades, o sujeito vinha de Williamsburg, uma cidade localizada no mesmo Estado.

As autoridades indicam que o homem estava a passar pela segurança quando o agente da polícia do posto de segurança detetou uma faca dentro da bagagem de mão do sujeito através da máquina de raios-X. Mas quando revistaram a bagagem não encontraram nenhuma faca. Assim, analisaram cada objeto separadamente e detetaram a faca dentro do computador portátil.

Segundo a TSA, "depois de obter as ferramentas que poderiam desmontar o portátil, descobriu-se que uma faca de dois gumes havia sido escondida nas entranhas do computador". Pelas imagens, parece que a faca estará envolvida numa espécil de invólucro. As autoridades dizem que inicialmente o detido alegou que não sabia de nada sobre este objeto, no entanto terá depois confirmado que a faca era sua.

Robin "Chuck" Burke, diretor de segurança federal da TSA no Aeroporto Internacional de Richmond, disse que "este foi um trabalho excelente por parte dos nossos agentes para primeiro identificar a ameaça e depois trabalhar em parceria com a Polícia da Comissão do Aeroporto da Região da Capital para obter as ferramentas necessárias para desmontar o portátil e revelar a faca. A deteção de armas escondidas com habilidade aponta para o treino e habilidade dos nossos agentes que estão focados na sua missão para garantir que itens proibidos que possam causar danos não sejam transportados para os voos".

Burke adiantou que o sujeito enfrenta agora uma "pena civil federal pesada".