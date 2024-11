MEO lança internet com velocidades simétricas de 100Gbps para Empresas

A MEO Empresas anunciou hoje o lançamento de uma oferta inovadora no mercado nacional: o Serviço Internet Empresarial 100 Gbps, que proporciona velocidades dez vezes mais rápidas do que as atuais comercialmente disponíveis.

Esta nova solução reafirma o compromisso da MEO Empresas em facultar serviços de última geração aos seus clientes, impulsionando a inovação e superando as expectativas do mercado.

Com a promessa de extrema velocidade e latência ainda mais reduzida, o Serviço Internet Empresarial 100Gbps garante uma experiência de navegação superior, essencial para as futuras atividades profissionais e de negócios. Este novo e inédito serviço é especialmente indicado para fornecedores de conteúdos e sites transacionais, onde uma robusta largura de banda e uma baixa latência são fundamentais para garantir um elevado nível de satisfação do cliente, mesmo durante picos de intensa utilização.

Serviço da MEO Empresas incluiu mecanismos de cibersegurança

Esta oferta permite também combinar o serviço de internet com soluções de segurança específicas, como o anti DDoS, que protege contra-ataques de negação de serviço volumétricos e aplicacionais, garantindo a disponibilidade dos sites críticos das empresas em circunstâncias adversas.

O Serviço Internet Empresarial 100Gbps é suportado pela rede de dados internacional do MEO, que se conecta aos principais polos globais de troca de tráfego, assegurando a máxima performance e fiabilidade. Está disponível nos Data Centers da MEO Empresas, assim como em outras localizações no País.

A crescente procura por maior largura de banda é impulsionada pela migração de conteúdos para a Cloud, pelo Edge Computing e pela necessidade de proporcionar uma experiência de serviço de alta qualidade e fiabilidade. O Serviço Internet Empresarial 100Gbps apresenta-se como a solução ideal para responder a estes desafios, permitindo que as empresas mantenham a excelência nos seus serviços digitais.

Este lançamento reflete o compromisso da MEO Empresas em democratizar o acesso a estes serviços de ultrabanda larga a todas as empresas, oferecendo serviços especializados e personalizados que atendem aos requisitos específicos dos seus clientes, reforçando ainda o seu posicionamento como operador líder com uma sólida experiência, com destaque para os grandes eventos internacionais em Portugal.