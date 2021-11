Linhas de apoio “gratuitas” de operadoras: Saiba preços e números

As operadoras de telecomunicações e outros prestadores de serviços públicos essenciais são obrigados a disponibilizar, a partir do passado dia 1 de novembro, linhas telefónicas gratuitas ou com custos reduzidos.

Passados alguns dias desde a entrada da obrigação, os operadores optaram por solução “menos gratuita” para linhas de apoio.

Operadores NOWO, NOS, MEO, Vodafone, Lycamobile: Quais os contactos e preços

Esta obrigação decorre do novo regime de disponibilização e divulgação de linhas telefónicas para contacto do consumidor, publicado em meados de junho para entrar em vigor a 1 de novembro, que se aplica a todas as entidades prestadoras de serviços públicos essenciais, como serviços de fornecimento de água, eletricidade, gás natural, comunicações eletrónicas, serviços postais, recolha e tratamento de águas residuais, gestão de resíduos sólidos urbanos ou transporte de passageiros.

De acordo com a Deco, a NOWO foi o único operador a disponibilizar um número fixo – 210 850 083 – além do número 16800, que já anteriormente anunciava como contacto privilegiado de suporte a clientes.

NOS e MEO disponibilizam números de telemóvel, para os quais não é possível ligar gratuitamente a partir da rede fixa. Em alternativa, continua a ter o “antigo” 16800, com os custos por chamada limitados a um máximo de 0,95 euros, dentro da rede, ou 2,70 euros, fora da rede.

A Vodafone já fez saber que ainda está em curso a atualização dos contactos no site, não revelando se tenciona incluir algum número fixo ou disponibilizar um contacto gratuito.

A NOS passou a comunicar, com igual destaque visual, os números 16990 e 931 699 000, apresentando até o número de telemóvel em primeiro lugar.

Os custos das chamadas das linhas de apoio, que a lei exige serem comunicados de forma clara e visível, estão ocultados por alguns cliques adicionais, que o utilizador terá de fazer para obter essa informação, revela a Deco. A NOWO e a Lycamobile não adotam esta prática e comunicam de forma clara e imediata os custos das chamadas para o apoio ao cliente.

