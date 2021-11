Com o lançamento do Android 12, as marcas têm estado muito ativas a preparar as suas versões. Querem lançar assim que possível esta atualização e assim garantir que os seus smartphones têm acesso à mais recente proposta da Google.

Sendo uma das marcas que mais tem apostado nesta atualização, a OnePlus tem já os seus testes a decorrer de forma ativa. A mais recente proposta vem agora para os OnePlus 8, 8 Pro e 8T, que assim têm iniciam os testes com o Android 12.

A OnePlus é uma das marcas que mais aposta na atualização dos seus smartphones. Para além de manter um registo de elevada rapidez na apresentação das novas versões, a marca tem ainda a boa prática de manter os equipamentos mais antigos com as atualizações.

Assim, e quando começaram a surgir as primeiras versões de testes do Android 12, rapidamente a marca começou os seus testes. Agora, e do que apresentaram, é a série OnePlus 8 a ter acesso a uma versão Beta. Os requisitos para participar são simples.

Está a usar um dispositivo OnePlus série 8 ou OnePlus 8T

É um membro ativo da Comunidade OnePlus

Está disposto a comunicar-se regularmente e a fornecer feedback para a equipa da OnePlus no Telegram

A versão CBT (Closed Beta Test) não é a versão oficial, que ainda está em desenvolvimento e testes. Após atualizar para a versão CBT, por favor, seja paciente e tolere sua instabilidade e aceite todos os riscos que possam ser causados por ela

Ainda que seja uma versão beta de acesso restrito e muito inicial, a OnePlus quer avaliar ao máximo o resultado. Esta será curta e focada em conseguir melhorar a versão final do que será apresentado com o Android 12.

Quem se quiser candidatar a pertencer a esta versão de testes deve fazê-lo neste link. A lista de vagas é, como dissemos, reduzida e por isso todos os que quiserem pertencer à CBT devem ser rápidos.

Dado ser uma versão de curto prazo, espera-se que muito em breve surja uma versão de testes aberta muito em breve. Este é mais um passo importante para que a OnePlus traga o Android 12 a muitos mais smartphones.